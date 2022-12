Las dificultades de movilidad en las vía y avenidas de Ibagué, Tolima, se mantienen y con el paso de las horas la situación se ha complicado pues aumentaron a 9 los puntos y vías que permanecen taponadas. Grupos de conductores de busetas expresaron su rechazo a la implementación del Sistema Estratégico de Transporte.



Los sitios tapados con busetas atravesadas en las vías son: la zona del barrio Libertador y las glorietas del Éxito y Cañaveral, esta última ubicada sobre avenida Ambalá. También es nula la movilidad en los semáforos de la avenida Pedro Tafur, a la altura de sector de Palermo.



Además, fueron bloqueadas importantes vías como la carrera Quinta con calle 37, un cruce importante pues por allí se mueven motos, taxis y buena parte del transporte urbano de la ciudad que va hacia la zona céntrica y los barrios del sur.



Otros sectores con problemas son la calle 37 con carrera sexta y con avenida Ambalá, así como la glorieta de Mirolindo, una de las salidas hacia Bogotá y Cali.



Conductores consultados por El Tiempo expresaron su desacuerdo con la implementación del Sistema Estratégico de Transporte, proyecto que busca modernizar la movilidad.



“La Alcaldía quiere implementar el Sistema Estratégico de Transporte, pero la verdad es que no se puede pues la ciudad carece de una infraestructura adecuada para ese proyecto ya que la malla vial, por ejemplo, está bastante deteriorada con calles y avenidas repletas de huecos”, afirmaron voceros de los transportadores.



Agregaron que la semaforización también presenta problemas y se quejaron porque “las calles de la ciudad se volvieron parqueadero público debido al estacionamiento de motos y vehículos particulares en cualquier sector”.



Otro inconveniente, según los conductores y dueños de busetas, es que la ciudad no cuenta con el suficiente número de agentes de tránsito.



“Ibagué no tiene los puntos básicos para montar el Sistema Estratégico, como son la operadora del mismo y un sistema de gestión y control de flota”, aseguraron.



Milton Restrepo, secretario de Gobierno de Ibagué, dialoga con los conductores desde las 5 de la madrugada de este lunes, pero las soluciones no están a la vista.



“No hemos tenido una respuesta positiva de parte de las asociaciones de transportadores y, por el contrario, aumentaron los puntos de bloqueos en diversas avenidas de la ciudad”, señaló el funcionario.



“Ellos atentan contra derechos colectivos como el de la movilidad de los ciudadanos”, dijo Restrepo.

