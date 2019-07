Buscan un salvavidas para el Museo Gráfico del Quindío, en Calarcá

Durante sus casi 13 años de existencia, el Museo Gráfico y Audiovisual del Quindío, ubicado en Calarcá, ha tenido situaciones difíciles pero por estos días atraviesa una de las más críticas, que incluso lo llevaron a cerrar sus puertas desde hace ocho días.

Su fundador y director, Luis Fernando Londoño no cuenta con los recursos necesarios para el sostenimiento del sitio y además, ahora deberá dedicarse a un tratamiento médico pues le diagnosticaron una enfermedad.



De ahí que Londoño propuso que alguna entidad del departamento se haga cargo del Museo que conserva la historia del departamento. Sin embargo, según le contó a este medio, en una reunión sostenida con el Gobernador del Quindío, Carlos Osorio, le advirtieron que el ente territorial no podría comprarle el museo pues es propiedad de un privado.



Hace unos meses, Londoño emprendió una cruzada para recoger recursos para reparar varias averías que presentaba la sede que tiene en arriendo. Uno de los daños más graves era el techo, que amenazaba con colapsar. “Estaba muy entusiasmado pero me aparecieron unos problemas de salud por lo que ya no puedo dedicarme cien por ciento al museo. Tanto a la Alcaldía de Calarcá como la Gobernación les he hecho propuestas con el fin de que se le pueda dar continuidad a este proceso que yo inicié pero hasta ahora no hay solución”, señaló Londoño.



La sede del Museo es una antigua casa ubicada a pocas cuadras de la plaza principal del municipio. Allí se paga un arriendo mensual desde hace más de 12 años pues el Museo no cuenta con apoyo económico del Gobierno.



“Aunque la historia y el patrimonio del Quindío no son mercancía, sino encuentro una solución me va a tocar empezar a rematar las cosas para dedicarme a cuidar de mi salud”, agregó Londoño.



En este sitio reposa la historia de casi medio siglo del Quindío. Por ejemplo, las imágenes de la llegada del primer avión al aeropuerto El Edén entre Armenia y La Tebaida, el primer partido del Deportes Quindío, la primera corrida de toros en la capital quindiana, el primer presidente que arribó al Quindío y otros 400 mil hechos también aparecen en las gavetas y cuadros del Museo.



También cuenta con la primera cédula de ciudadanía expedida en Calarcá (en 1934 cuando se abrió la Registraduría Municipal). Y esta se suma a una colección que no se encuentra en otro museo del país, más de 22.000 cédulas.



La apertura del lugar se dio con unas 6.000 fotografías, y en este momento cuenta con 400.000. Según Londoño, los recicladores han enriquecido la historia gráfica del Quindío pues, lo que encuentran en la basura, se lo han vendido al museo. “De la basura hemos rescatado unos documentos valiosísimos como la llegada del primer avión a Armenia, el primer partido del Deportes Quindío, Mario Moreno Cantinflas toreando en Armenia, y otros que tienen un gran valor histórico”, recordó.



“Aunque en el plan de desarrollo de Calarcá y en el plan decenal de cultura aparece que se fortalecerá el Museo Gráfico eso no ha sido así, porque tan solo me han ayudado con unos pocos convenios que no dan para los gastos del museo, la gente me dice que demande pero ya ni fuerzas tengo para eso. No hemos encontrado una entidad que pueda hacerse cargo del museo”.



El subsecretario de Cultura de la Alcaldía de Calarcá, Mauricio Vásquez, afirmó que hoy en la tarde se reunirán con delegados de la Gobernación del Quindío y la red de museos para buscar soluciones. “Sí le hemos ayudado a gestionar y con los convenios que se le han dado está de manifiesto el apoyo de la Alcaldía que aparece en el plan de cultura”.



Agregó que en el 2016 se le ayudó a gestionar 30 millones de pesos para realizar un festival “y otros $4’500.000 que le dio la Alcaldía, en 2017 le dieron 5 millones para otro festival, en 2018 se le dieron 2 millones para el festival de caricatura y este año se le apoyo con la compra de 200 boletas para el evento que organizó para recoger fondos para arreglar el techo”, afirmó Vázquez.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO