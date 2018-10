Buscan replicar la filosofía Montessori en el mundo

Con decenas de experiencias contadas por guías y expertos de la filosofía de María Montessori termina hoy en el hotel La Vega de Montenegro, Quindío, el II Encuentro Montessori, que comenzó el pasado miércoles que busca que esta educación llegue a todos los sectores.

Una de las guías, María Teresa López señaló que esta es la educación que se quisiera para todos los niños colombianos después de los conflictos que ha vivido el país. “Más que un método, es un estilo de vida, un modo de trabajar por ser mejores humanos y que empieza con una propuesta de ayudar. Todo ser humano necesita creer en armonía y relacionarse de la mejor manera, y la propuesta pedagógica ayuda a encontrar un camino para que todo lo que trae el ser humano pueda salir a flote y desarrollarlo al máximo”.



Los guías son enfáticos en afirmar que esta filosofía no es como otras, no es una transmisión de conocimiento como lo hacen otras pedagogías.



Según la pediatra Melba Franky de Borrero, con el método de crianza tradicional no se tiene muy en cuenta el área emocional ni su entorno del menor. “Necesitamos darle este conocimiento a los padres de familia, lo más importante es el respeto por el niño, en la medida que entendamos que el niño tiene su propia forma de crecer y entender, la confianza en él, que es capaz, que nosotros lo acompañamos, no le hacemos todo”.



Para el fundador y director del colegio Ekirayá en La Calera, Cundinamarca, Andrés Lipnizky, aunque en el mundo se dio a conocer como método Montessori, a la médico y educadora María Montessori no, le gustaba que se le denominara así pero “existe un método de aprendizaje con el material que desarrolló la doctora donde el niño descubre el conocimiento en la interacción con el material pero hay algo más profundo, es una filosofía de vida”.

Encuentro necesario

Otro de los objetivos de este encuentro es reunir a los guías, pues hasta el momento, en Colombia no hay capacitaciones para docentes especializados en esta filosofía y eso “ha impedido que Montessori se fortalezca en Colombia, la idea de este encuentro es unirnos como agrupación para traer expertos, será un proceso largo pero seguro”, advirtió María Teresa García Román, directora del colegio bilingüe Montessori de Cartagena.



Cabe recordar que esta pedagogía está basada en la observación, la cual les permite a los niños decidir cuáles son sus intereses de aprendizaje. Su máximo exponente fue María Montessori, quien se convirtió en la primera médica italiana e ingeniera industrial, cuando las mujeres solo podían ejercer profesiones como la enfermería o la docencia.



Por su parte la directora del colegio bilingüe Montessori de Cali y la presidenta de Fundación Eco Educativa Montessori de Colombia (Femco), Lyda María Franky, comentó que este encuentro histórico de redes de colegio “lo que tratamos de hacer es conservar el legado de la doctora y profundizar en la metodología como tal”.



Algunas de las experiencias que se están manejando actualmente y que se destacaron en este encuentro es trabajo desarrollado con niños en entornos vulnerables en Argentina, “estos niños reciben una educación científica para fortalecer sus potencialidades y cuentan con guías que tienen toda la formación”, contó la fundadora y directora de la fundación argentina María Montessori, Marisa Canova de Sioli.



Además de tener experiencias con etapas prenatales y con niños de 6 a 12 años, y “el trabajo con adultos mayores que estamos llevando a cabo, y que tienen habilidades cognitivas reducidas, es un programa nuevo que responde a la necesidad vital que tiene el ser humano cuando pierde sus habilidades”.



Otra de las experiencias más llamativas fue la educación cósmica, expuesta por la antropóloga y guía de taller en el jardín ‘Mi cabañita’ en Bogotá, Natalia Bahamón. “Esta educación cósmica es el corazón del currículo Montessori para la primaria, hay un cambio en los niños de 6 años, en esa edad son más sociales, tiene un comportamiento más moral, esta educación busca coincidir con las necesidades de él, y la idea es mostrarle que vive en un contexto muy amplio que es el universo, y que sus acciones tienen un efecto sobre ese universo”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO