Debate por permisos de construcción que taparían el paisaje en Armenia

Luego de que, hace dos años, el exalcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, derogó los decretos 081 y 030 sobre el denominado Plan de Ordenamiento Zonal (POZ) de la Avenida Centenario, el actual director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Diego Tobón, anunció que estudian un decreto que busca ‘revivir’ una franja de esta avenida, donde ya no era posible construir edificaciones altas.

Según Tobón, el proyecto de decreto que aún no está sancionado, busca el desarrollo para la ciudad pero salvaguardando el medio ambiente y la protección de la cuenca hídrica.



“Por medio de unas mesas de estudio, tanto jurídicas como técnicas, empezamos a mirar, con todos los actores, qué se podía hacer para habilitar un tramo de esta vía, dando también cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial y al Plan de Ordenamiento Zonal. En estas mesas llegamos a la conclusión de que se podía habilitar por tramos, teniendo en cuenta que toda esta franja tiene características diferentes”, explicó el funcionario.

Tobón añadió que el proyecto de decreto viene siendo construido durante los últimos seis meses y que participaron entidades como la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), Empresas Públicas de Armenia (EPA), Procuraduría, Cámara de Comercio de Armenia, Camacol, gremios de la construcción, entre otros.



“Se estudió el decreto de adopción del POZ del año 2012 y el que lo deroga en 2017, donde se explica claramente por qué fue derogado, donde se encuentran temas de planeamiento urbanístico, paisaje cultural cafetero, zonas de protección ambiental y disponibilidad de cobertura en el servicio. Estos cuatro ítems como tal fueron ya subsanados, para empezar a crear y probar este potencial decreto que trae dinámica y desarrollo económico a la ciudad”, dijo el director de Planeación.



Cabe recordar que, en su momento, el exalcalde Álvarez aseguró que derogó ese decreto porque le estaba haciendo ‘’mucho daño al Paisaje Cultural Cafetero, se está construyendo en unas áreas que no son las que se debieran, no queremos que se siga tapando el paisaje’’.



Actualmente, con el nuevo decreto, se permitirían -otra vez- las construcciones en una franja de la avenida, que comprende nueve lotes aproximadamente.



Según datos de la Alcaldía Municipal, con la expedición de esta medida, en esta franja se podría construir una clínica de IV nivel de complejidad con la que no cuenta el Eje Cafetero. Esta tendría una inversión cercana a los 65 millones de dólares y generaría cientos de empleos directos.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA