Adiós al ‘guardián’ de la historia gráfica del Quindío

Hace tan solo dos meses, el fundador y director del Museo Gráfico y Audiovisual del Quindío, Luis Fernando Londoño Aristizábal había revelado que padecía una grave enfermedad y que ya no podría seguir encargándose con la misma disposición, del lugar al que le había dedicado los últimos 13 años de vida.

Entre lágrimas y tristeza, cientos de personas despidieron a Londoño el pasado sábado en el municipio de Calarcá. Sus amigos y comunidad en general, lo llevarán en la memoria como el hombre que le apostó todo a preservar la historia en imágenes del Quindío.



Además de la enfermedad, Londoño ya no contaba con los recursos necesarios para el sostenimiento del sitio, que solo recibía recursos públicos de vez en cuando.



La sede del Museo está ubicada en una antigua casa donde, Londoño pagaba arriendo mensual desde hace más de 12 años. Aunque la Alcaldía de Calarcá y la Gobernación del Quindío le ayudaron a gestionar algunos recursos, éstos no eran suficientes.



“Estaba muy entusiasmado, pero me aparecieron unos problemas de salud por lo que ya no puedo dedicarme cien por ciento al museo. Tanto a la Alcaldía de Calarcá como la Gobernación les he hecho propuestas con el fin de que se le pueda dar continuidad a este proceso que yo inicié pero hasta ahora no hay solución”, le dijo Londoño a este medio hace dos meses.



En este lugar se conserva la historia en imágenes de casi medio siglo del Quindío. Por ejemplo, las imágenes de la llegada del primer avión al aeropuerto El Edén entre Armenia y La Tebaida, el primer partido del Deportes Quindío, la primera corrida de toros en la capital quindiana, el primer presidente que arribó al departamento y otros 400 mil hechos también aparecen en las gavetas y cuadros del Museo.



Muchos en el departamento se preguntan qué pasará con el Museo tras la partida de Londoño. Este medio consultó con el subsecretario de Cultura de la Alcaldía de Calarcá, Mauricio Vásquez, quien buscaba junto con la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Quindío una solución para la situación económica del Museo.



“Lo más prudente es esperar que su familia haga el duelo para conocer su decisión. Por sentido de humanidad y solidaridad, nuestra posición es esperar a que ellos nos digan qué va a pasar con el Museo Gráfico”.



Y agregó que “de nuestra parte el interés siempre ha estado, incluso este año lo postulamos para el premio vida y obra que entrega la Gobernación, pero se lo ganó un compositor del departamento, buscábamos obtener recursos para su trabajo. Nosotros sabemos que lo mejor que podemos hacer es preservar y fortalecer el legado de él dejó”, señaló el funcionario.

​

Un grupo de amigos del Museo, está organizando un banquete que se realizará el 26 de septiembre próximo en Calarcá para recaudar fondos para pagar el arriendo y mantenimiento del sitio mientras se encuentra una solución definitiva para el lugar.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO

ARMENIA