Buscan potenciar el turismo de naturaleza en el Quindío

Senderismo interpretativo, experiencias culturales, deportes extremos, entre otros serán los principales atractivos del proyecto turístico de la cordillera, que reúne a los municipios de Calarcá, Buenavista, Pijao, Córdoba, Génova (Quindío) y Sevilla y Caicedonia (Valle).

El proyecto, liderado por la Cámara de Comercio de Armenia, comenzó a desarrollarse hace un mes pero recientemente se presentó oficialmente ante los empresarios del sector turístico del Quindío.



Además, ya cuenta con el cofinanciamiento de la embajada Suiza en Colombia, la Fundación Swisscontact e Innpulsa Colombia.



El propósito es activar esta zona con actividades enfocadas al ecoturismo o al turismo de naturaleza y cultural en este corredor cordillerano. “Ya llevamos cerca de un mes trabajando en el proyecto, empezamos identificando los sectores, este es un proyecto de 1.200 millones de pesos donde el Gobierno Suizo aporta unos 800 millones de pesos, lo demás es financiado por la Gobernación, los municipios y las Cámaras de Comercio”, informó el presidente de la Cámara de Comercio, Rodrigo Estrada.



La implementación de esta iniciativa tardará dos años y se espera el incremento del flujo de visitantes nacionales e internacionales.



La directora del proyecto, Liliana Valencia Grisales, señaló que estos recursos de cooperación internacional se lograron gracias a que el Gobierno de Suiza hizo un convenio con el Gobierno colombiano y en la segunda convocatoria “presentamos 60 proyectos a nivel nacional y solo clasificamos dos, uno de Santa Marta y nosotros como destino turístico diversificado dentro del Paisaje Cultural Cafetero”.



Antes de echar a andar esta iniciativa, se mapearon 25 perfiles de visitantes que llegan al Quindío. “Fue una oportunidad muy buena porque entre los mismos empresarios se daban cuenta que unos tenían unas oportunidad y otros debilidades y entre ellos mismos desarrollaban la estrategia. La idea es que durante su estadía ellos hagan el gasto en gastronomía, compras, actividades, entre otras, en esta zona”, dijo Valencia.



Por su parte el empresario de turismo, Fernando Jaramillo destacó que una propuesta que comenzó a desarrollar en 2015 ahora tendrá cabida en este proyecto. Se trata de unos recorridos entre el ecoparque Peñas Blancas de Calarcá, las cascadas de Río Verde y una comunidad Embera Chamí asentada en la vereda de Quebrada Negra.



“Nos inspiramos en el Camino del Inca o el Camino de Santiago para hacer este Camino del Cacique uniendo todos los sitios que hay en la cordillera con un tema ancestral, cultural, gastronómico y de naturaleza”.

Proyecto en construcción

El presidente de la Cámara de Comercio, Rodrigo Estrada, subrayó que con este proyecto no se quieren cometer los errores que se han presentado en otros municipios del departamento.



“Estamos analizando cómo tener una capacidad de carga muy concreta y definir los flujos para no cometer errores como nos ha pasado en otros municipios. Aunque no podemos limitar que vengan visitantes a la zona, sí podemos manejar de mejor manera la promoción del destino”, afirmó Estrada.



Durante su reciente visita al Quindío, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Díaz, aseguró que “es necesario definir una capacidad de carga de ese destino turístico, así que vamos a ver la forma a través de la cual se presente una propuesta a través del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) para disponer de un recurso”.



Añadió que este nuevo proyecto es “importantísimo para desarrollar el turismo de naturaleza, la cultura cafetera y la aventura, y ese puede ser un polo de desarrollo interesante para esta zona”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO - ARMENIA