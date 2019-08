Buscan ‘echar para atrás’ millonario contrato de Megabús, en Pereira

La Junta Directiva del Sistema de Transporte Masivo de Pereira (Megabús) buscará la manera de echar para atrás el ‘otro sí’ que celebraron el gerente del ente gestor, Omar Alonso Toro, y la empresa Integra al contrato de operación del sistema y que lo prorroga por cuatro años el contrato, a partir del 2024.

Así lo reveló ayer el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, quien señaló que la adición al contrato debió pasar por la Junta Directiva “aunque el gerente de Megabús diga que no es necesario”.



Gallo relató que se enteró de la firma del ‘otro sí’ a través de la página web de Megabús y una carta que le enviaron algunos funcionarios. Tras esto, el gobernante informó del hecho a la Contraloría Municipal y la Procuraduría y citó al consejo directivo a una reunión que se realizó el miércoles pasado con la presencia del gerente. Este se comprometió a presentar un informe, con un sustento jurídico, acerca de porqué la adición no pasó por la Junta.



Sin embargo, en la mencionada reunión, el alcalde le pidió al gerente de Megabús “buscar la terminación bilateral del contrato (de la prorroga) para analizar bien, estudiarlo bien a fondo y que surta los pasos que yo creo que debe dar”. Además, Gallo recalcó que el ‘otro sí’ tampoco tiene el visto bueno de la interventoría del contrato.



La prorroga se podría caer por falta de justificación y de competencia por parte del gerente, según algunos conceptos preliminares.



El monto del ‘otro sí’ del contrato es de unos 100 mil millones de pesos.



El 2 de septiembre próximo se realizará una nueva reunión de la Junta Directiva para analizar el caso.



Este medio buscó al gerente de Megabús pero no contestó ni devolvió las llamadas que se le hicieron.