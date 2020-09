Buscan celulares para que niños quindianos puedan estudiar

La Institución Educativa La Mariela, en Pijao (Quindío), abrió una campaña para dotar de celulares inteligentes –nuevos o usados– a 179 estudiantes de doce colegios veredales, la idea es que se les facilite el acceso a clases virtuales.



Esta donatón aspira a recoger la mayor cantidad de celulares para poder aprovechar los 500 millones de pesos que recibirá la Secretaría de Educación departamental.



Estos recursos serán invertidos en la compra de tarjetas sim con datos, con el propósito de entregarlas a los estudiantes que tienen dificultades para acceder a las clases virtuales debido a que no cuentan con internet ni equipos tecnológicos que permitan adelantar sus estudios.



El rector de la institución de La Mariela, Hugo Murcia Rojas, tiene como objetivo recoger unos 150 teléfonos para sus estudiantes, pues los recursos de la Secretaría de Educación no servirán si los pequeños no cuentan con los equipos necesarios.



“De los 179 niños que tenemos, las familias de 124 están poniendo de sus recursos para recargar datos, puedo decir que de estos 124, solo unos 20 tienen celulares propios, los demás son de sus padres o familiares y dependen de los horarios de ellos para usarlos y poderse contactar con los docentes de las clases”, contó Murcia.

Por eso el rector creó esta campaña entre su grupo de amigos, pero el mensaje llegó a oídos de más personas que han ido donando un equipo o replicando la información.



“Entre los amigos estuvimos pidiendo que nos donaran un teléfono que no usen, todo lo que recibamos es bienvenido. No tiene que ser un teléfono de última tecnología, pero que sirva para WhatsApp. Y nosotros los podemos ir a recoger hasta las casas, siempre y cuando sea dentro del Quindío”, añadió el rector.



Las personas que quieran apoyar esta campaña se pueden comunicar con el rector de la institución educativa La Mariela a través del teléfono 3123525945 y en el correo electrónico ielamariela04@gmail.com.

BUCARAMANGA