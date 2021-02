Buscan celulares para que niños de Pijao, Quindío, puedan estudiar

Una iniciativa busca recolectar celulares inteligentes nuevos o usados para los estudiantes de la institución educativa La Mariela, que tiene sedes en 12 veredas del municipio de Pijao, Quindío y que tiene 210 alumnos.

La campaña de donación, que es liderada por el rector de la institución, Hugo Murcia Rojas, busca brindarles alternativas de conectividad a los estudiantes pues sus condiciones son precarias y muchos de ellos no cuentan con equipos para recibir el material educativo.



Si bien a los menores les entregan fotocopias para las clases, Murcia explicó que se hace necesario el contacto con los docentes, al menos a través de una pantalla de celular.



“Tenemos clases únicamente en la virtualidad porque no tenemos internet, no tenemos agua y otros recursos que se necesitan para la alternancia. Pero nos dimos cuenta que a través de los celulares es la única forma de brindarles una educación de mediana calidad”, señaló.



Las clases virtuales iniciaron el pasado 1.° de febrero y se requiere de al menos un celular por cada estudiante.



“El año pasado recogimos 70 teléfonos para algunos de los jóvenes. En una familia del campo, solo hay un teléfono, si es que lo tienen y si es que tienen internet, pero como el papá se va trabajar solo le presta el teléfono al niño en la noche, para que le pueda mandar las fotos a la profesora”, relató el rector.



Además de los teléfonos, las familias tienen que hacer pequeñas recargas de internet para que los jóvenes puedan usar WhatsApp y recibir un audio o un video.

“La Secretaría de Educación está mirando si dentro de sus posibilidades está darles algo de conectividad a los niños”, dijo el rector.Las personas que quieran apoyar esta campaña se pueden comunicar con el rector en el teléfono 3123525945 y al correo electrónico ielamariela04@gmail.com

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA