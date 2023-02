El gaula de la Policía Nacional le sigue la pista a una banda, que estaría conformada al menos por una mujer y cuatro hombres, la cual estaría atrás del secuestro y robo de 10 mil dólares a un turista norteamericano el pasado fin de semana en Cartagena.



"El sábado 28 de enero estuve en el hotel Hilton Cartagena. En una aplicación llamada Bumble conocí a una chica, habíamos quedado para almorzar. Quedamos de encontrarnos en el hotel a las 2 pm", señala Johnathan Díaz, un turista que, según su desgarrador testimonio en video y viral en redes sociales, terminó secuestrado y torturado por cerca de dos horas, tiempo en el cual delincuentes le desocuparon sus tarjetas de crédito.



En video: relato de víctima de la

delincuencia en la ciudad

Desgarrador relato de turista extranjero que habría sido secuestrado por varias horas por una banda delincuencial que le desocupó sus cuentas. ⁦@PoliciaColombia⁩ aún no se pronuncia. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ ⁦@FiscaliaCol⁩ pic.twitter.com/WsfmacmUp5 — John (@PilotodeCometas) January 31, 2023

"Me subí al auto que ella me indicó y nos dirigíamos a almorzar. Pero lentamente el auto de detuvo y, aproximadamente 2 minutos después, cinco hombres con pistolas subieron apuntándome a la cabeza. Me gritaron diciéndome que les diera todo lo que tenía", señala el extranjero en el video obtenido por este medio.



"Comenzaron a estrangularme, a sentarse sobre mi, a sujetarme, y me secuestraron en el carro, durante dos horas y media. Manejaban mientras me torturaban. Me obligaron a darles contraseñas", añade la víctima.



Según Díaz, originario de Luisiana (Estados Unidos), los criminales hicieron varias transacciones a cuentas de western unión. Transacciones de Pay Pal, e hicieron varias compras con sus tarjetas de crédito, que suman más de 10 mil dólares robados.

Gaula analiza cámaras de seguridad y recorridos de carro en el cual habría sido secuestrado el turista

Es un caso atípico que sucede en la ciudad, y ya estamos haciendo las verificaciones de las cámaras de seguridad del lugar y determinar el tipo del vehículo en el cual fue sacada esta persona...

TWITTER

Ante esta denuncia, el coronel Wilson Parada, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, señaló que:



“Este es un caso atípico que sucede en la ciudad, y ya estamos haciendo las verificaciones de las cámaras de seguridad del lugar y determinar el tipo del vehículo en el cual fue sacada esta persona del lugar de los hechos”.



Pese a que la víctima asegura que salió ileso de la mala experiencia, alertó a otros turistas.



"El grupo gaula esta haciendo la investigación del caso y estamos desarrollando un trabajo importante para determinar la ubicación y modos de operar de estas personas", señaló el coronel Parada.



"Hacemos un llamado a todas las personas especialmente a los turistas de nacionalidad extranjera que acuden a redes sociales para buscar personas de compañía.Es importante poner en conocimiento de estas situaciones a las líneas de emergencia 123 de la Policía Nacional, así como a nuestras estaciones y unidades más cercanas", concluye el alto oficial.



