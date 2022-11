Drásticas y severas sanciones a quienes causaron la muerte de un elefante marino en el municipio de La Tola, anunció la Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corponariño, que junto a la Fiscalía y los organismos de seguridad buscan a los autores de tan lamentable episodio, para que respondan y reciban el castigo correspondiente.

En un comunicado la entidad hizo tal advertencia, incluso, no descartó la aplicación de procesos penales conforme a la ley.



El impactante caso se divulgó ampliamente a través de las redes sociales, con las fotografías que muestran al elefante marino muerto en las playas de La Tola, un municipio localizado a 460 kilómetros de distancia de la ciudad de Pasto y a 95 kilómetros de Tumaco. Sus habitantes derivan su sustento de la pesca y la explotación de la madera.



Se trataría del mismo animal que se habría extraviado hace algunas semanas en el Pacífico colombiano y que llegó hasta el sector de La Barra, en Buenaventura, donde se ganó el cariño de los pescadores y de la misma comunidad.



Corponariño reconoció que el pasado lunes 14 de noviembre había recibido la información relacionada con la muerte de un elefante marino en esa jurisdicción de la Costa Pacífica nariñense.



La citada corporación informó a propósito de este caso que ha originado un rechazo general que “una vez conoció este lamentable hecho, Corponariño en coordinación con el Grupo Gelma de la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Ejército Nacional, en un trabajo articulado viene adelantando las investigaciones para proceder a identificar los responsables de causarle la muerte a este valioso ejemplar y proceder con las acciones correspondientes”.



Puso de presente que el elefante marino hace varios días estaba haciendo un recorrido por el Pacífico colombiano, cuando según el organismo “fue avistado en la vereda La Honda en el municipio de La Tola, en donde en hechos que son materia de investigación es asesinado”.



Frente a este lamentable hecho Corponariño convocó a toda la comunidad nariñense, pero de manera especial a los pobladores de los 10 municipios del Litoral Pacífico del departamento a la protección de la fauna marina y de los recursos naturales, al tiempo que agregó: “se hace un llamado a no estigmatizar a toda la comunidad de este municipio y del departamento, por la actuación de las personas que puedan estar implicadas”.



Según la entidad cualquier acto que involucre atentar contra la vida de la fauna silvestre en el departamento de Nariño “conlleva a sanciones y procesos penales como lo establece la ley”.



Sobre el particular aclaró que en Colombia se establece como delito la cacería y el maltrato de animales silvestres, en este caso el elefante marino.



La corporación convocó a todas las instituciones del departamento de Nariño y a la comunidad en general a aunar esfuerzos en torno a la protección de la fauna en la región, de manera que estos lamentables hechos no se vuelvan a registrar.



Igualmente recordó que “proteger los recursos que hacen parte de la oferta natural y promover acciones de sensibilización sobre la importancia de la conservación y protección de la fauna es tarea de todos”.



Hasta el momento desde la Alcaldía de La Tola no se ha hecho ningún pronunciamiento, ante tan grave hecho que rechazan los colombianos.

