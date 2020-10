Buscan a niños y niñas con enfermedades de corazón en el Eje Cafetero

La Fundación Pequeño Corazón, que ayuda a niños y jóvenes que padecen enfermedades del corazón en el Eje Cafetero, Tolima y Valle del Cauca, prepara cinco jornadas gratuitas de cardiología para menores de escasos recursos de la región.



(Le puede interesar: Video: Avión se estrelló contra muelle de desembarque en aeropuerto)

La médico pediatra, gerente y fundadora de Pequeño Corazón, Mónica Giraldo Mejía, contó que programaron jornadas de atención cardiológica gratuita en alianza con Meintegral, que desde hace 4 años opera a niños en Manizales.



“La pandemia nos llevó a que los niños no pudieran ser atendidos en las jornadas multitudinarias que hacíamos desde hace 14 años. Generalmente, en dos días hemos atendido hasta 300 pacientes que llegaban hasta Manizales, muchos procedentes de otros departamentos. Pero este año para que los niños no se quedaran sin atención lo que hicimos fue coordinar jornadas en las capitales del Eje Cafetero’’, dijo Giraldo.



Las primeras jornadas se realizaron en Manizales el 10 y 13 de octubre. El próximo martes es el turno para Armenia en la sede sur de la Fundación Alejandro Londoño. El 27 de octubre nuevamente en Manizales y el 29 en Pereira.



(Le recomendamos leer: El drama de 10 hijos que encontraron a su madre perdida por 37 años)



“Hemos atendido 40 niños en Manizales y de ellos 5 requieren cirugía y ese es el interés de nosotros, brindarle no solo la valoración de cardiología pediátrica y examen de ecografía sino también saber si necesitan cirugía para apoyarlos con la gestión de todo, el transporte, hospedaje, alimentación y demás’’, añadió Giraldo.

Las primeras jornadas se realizaron en Manizales el 10 y 13 de octubre. El próximo martes es el turno para Armenia en la sede sur de la Fundación Alejandro Londoño. El 27 de octubre nuevamente en Manizales y el 29 en Pereira.



(Lea también: Novio lloró la muerte de su pareja y luego confesó que él la asesinó)



“Hemos atendido 40 niños en Manizales y de ellos 5 requieren cirugía y ese es el interés de nosotros, brindarle no solo la valoración de cardiología pediátrica y examen de ecografía sino también saber si necesitan cirugía para apoyarlos con la gestión de todo, el transporte, hospedaje, alimentación y demás’’, añadió Giraldo.



La fundación creada desde 1995 y que cuenta con el apoyo del Club Rotario de Manizales, trabaja con el propósito salvar vidas y lleva más de 8.200 niños atendidos con exámenes gratuitos del corazón y ha gestionado 1.191 cirugías para menores. Solo durante este año han gestionado 25 cirugías de todo el país.



Los principales requisitos para la atención en estas jornadas son: la historia clínica o solicitud médica para valoración especializada por cardiología pediátrica, copia del registro civil o tarjeta de identidad, copia de la cédula del padre, madre o acudiente y copia de un recibo público donde reside el menor. Las inscripciones se pueden realizar a los teléfonos 3053438762 y 3168782927.





ARMENIA