La angustiosa búsqueda del niño de 4 años que cayó a un río en Cauca

Miembros de organismos de socorro en Cauca buscan con desespero desde este lunes a un niño de 4 años que cayó a un río cerca del municipio de Totoró, en el departamento del Cauca.

El hecho se habría presentado luego de que el menor se soltó de la mano de su padre cuando cruzaban una estructura rudimentaria de troncos amarrados que funciona como puente en el sector.



“El papa se arriesgó y se metió por allí. Luego se resbaló y se le fue el niño al río”, dijo María Campo, tía del menor.

El papa se arriesgó y se metió por allí. Luego se resbaló y se le fue el niño al río FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con Leonor Campo Sánchez, abuela del pequeño, en la zona no hay un puente que facilite el tránsito de las personas.La mujer afirma que solo hay una estructura improvisada por la misma comunidad con un árbol, con dos palos y alambres.



Sin embargo, el alcalde de Totoró, Hilario Sánchez, aseguró que a 300 metros de allí existe un puente construido por la Alcaldía y que no sabe porque el padre del menor no decidió cruzar por esa estructura.



Para Alexánder Casamachín, habitante de Totoró, es necesaria la construcción de otro puente en la zona. Asume que la razón por la que el padre del menor decidió tomar esa ruta riesgosa, se debería a la lejanía de la estructura ya construída.

Queremos que lo encuentren. Esto es una angustia FACEBOOK

TWITTER

"Queremos que lo encuentren. Esto es una angustia", expresó con tono de preocupación la abuela del menor.





CALI