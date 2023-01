Se activó la búsqueda intensiva de una madre y sus tres hijos en los departamentos de Huila, Tolima y Risaralda después de que fueran reportados como desaparecidos el pasado 2 de enero bajo extrañas circunstancias.



Según cuenta la familia, Yenny Hasleidy Saavedra Medina y sus tres hijos salieron de su casa ubicada en el municipio de Rivera, Huila, rumbo al terminal de Neiva. Esto ocurrió a las 9:30 de la mañana. Posteriormente, tomaron un taxi para la ciudad de Ibagué y allí solicitó ser llevada a Pereira, pero la planilla no permitía continuar con el recorrido, por lo que es el último dato que se tiene de su ubicación.

Por esta razón se obtuvo el testimonio del taxista, quien según el teniente Antonio Suarez Montenegro, comandante del Gaula de Huila (E) indicó que “la señora durante el recorrido retiró la sim card del teléfono e ingresó una nueva, por lo que se cree que la familia no ha podido tener contacto con ella”.

Así luce Yenny Hasleidy Saavedra. Foto: Imagen suministrada por la familia

Su madre, la señora Cielo Medina, le dijo a ‘RCN Radio’ que “la notamos ansiosa, nerviosa y es que el rol de criar tres niños no es fácil, nos parece raro que no avisó a nadie”.



Así mismo, en redes sociales circulan varios relatos acerca de que la habían amenazado con quitarle a los menores y meterla a la cárcel, pero no se sabe exactamente quién.



Lo cierto es que, de acuerdo con los relatos reunidos, en el camino ellos “iban muy asustados, preguntándole a la mamá para dónde iban, y según parece, ella sólo les pedía que se callaran”, asegura ‘La Nación’.



Entretanto, las líneas telefónicas 3214382777 - 3123379465 fueron habilitadas para que cualquier persona dé información sobre su paradero.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS