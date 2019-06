¿Identifica a estos hinchas de Millonarios que golpearon a samaria?

Una recompensa de cinco millones de pesos está ofreciendo la Alcaldía de Santa Marta por información que conduzca a la ubicación de los hinchas de Millonarios que le propinaron una golpiza a una mujer en la zona céntrica de la ciudad.

La versión oficial que han manejado las autoridades indica que la víctima sería integrante de una de las barras del Unión Magdalena que se estaba enfrentando a los fanáticos del equipo capitalino.

No obstante, la joven, quién es madre de una niña se 13 años, asegura que no pertenece a ninguna hinchada y que si bien participó en el intercambio de piedras en plena vía pública, lo hizo como defensa a un ataque que recibió cuando caminaba con un grupo de amigos.(Lea también: Rummenigge confirma que James Rodríguez no sigue en el Bayern Múnich)

Nuestra reacción fue defendernos de la misma manera mientras intentábamos huir, lamentablemente perdí el equilibrio y caí al suelo y terminé agredida por varios suejetos FACEBOOK

TWITTER

Hinchas de Millonarios que atacaron a joven en Santa Marta. Foto: Archivo Particular

"Nosotros habíamos estado compartiendo en un parque y nos dirigíamos de vuelta a casa, cuando fuimos atacados a piedras por hombres que vestían la camisa de Millonarios, nuestra reacción fue defendernos de la misma manera mientras intentábamos huir, lamentablemente perdí el equilibrio y caí al suelo y terminé agredida por varios sujetos", señaló Maryuris Correa Jiménez.(Además: Habla la mujer agredida por barras bravas de Millonarios)

Hinchas de millonarios causan desmanes en Santa Marta. pic.twitter.com/o9PdfAhB9q — Ruben torres L (@RUBETORRESJUNIO) 1 de junio de 2019

Al parecer, ese momento de indefensión fue aprovechado por los hinchas de Millonarios para agredirla a puños, patadas y cuchillo. Minutos después una patrulla de la Policía llegó al lugar para auxiliarla y conducirla a un centro asistencial.



Los actos de violencia protagonizados por los barristas del interior del país en Santa Marta han generado todo tipo de rechazos. Una de las que se pronunció de forma enérgica fue la presidenta de la Asamblea del Magdalena, Claudia Patricia Aarón, quién en unas declaraciones polémicas en sus redes sociales dijo que "esa porquería que no venga más a Santa Marta, manada de indeseables, palo y bolillo con ellos, con que le partan la cabeza a dos de esos, no vienen más a hacer daño nuestra ciudad".



ROGER URIELES

PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA