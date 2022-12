Siete días completaron desaparecidos dos hombres que habían salido de la terminal de transportes de Cali con destino a Tumaco, en Nariño, pero hoy su paradero es todo un misterio.



Sus familiares y amigos más cercanos desesperados acudieron a las redes sociales, para advertir a las autoridades sobre la misteriosa desaparición de sus seres queridos y para saber sobre su ubicación y estado.



Se trata de Jorge Antonio Cifuentes, de 31 años de edad y Carlos Einer Beltrán de 21 años; el primero en el momento de abordar el bus de servicio público el pasado 24 de noviembre vestía camiseta vinotinto, jean azul claro y zapatillas blancas, mientras que el segundo tenía camiseta blanca, chaqueta azul oscuro, Jean Azul Claro y con trenzas en su cabello.



“Iban rumbo a Tumaco en el auto bus de la empresa Coomotorista, fue abordado en la ciudad de Cali en la terminal el día 24 de noviembre a las 8:00 p.m.”, informaron con preocupación a través de una red social sus allegados, quienes dieron cuenta que su última comunicación fue el día 25 de noviembre a las 8:30 a.m. en la parada de Terpel del corregimiento de Cartagena, en el municipio de Ricaurte, en la vía que de Pasto conduce al puerto nariñense de Tumaco.



En esa última llamada que hicieron también informaron a sus familiares que estaban pronto a llegar a su destino final.



Sin embargo, se enteraron luego de algo inexplicable, a la altura del corregimiento de La Guayacana desconocidos los habrían bajado del bus a los dos pasajeros, según la información que les suministraron desde la terminal de transportes de Cali.



Sus familiares aseguran que los desaparecidos oriundos de la capital del Valle no tienen antecedentes penales, por lo que solicitaron a quienes conozcan acerca del paradero de Jorge Antonio Cifuentes y Carlos Einer Beltrán que de inmediato informen a las autoridades, toda vez que a medida que transcurren las horas su preocupación aumenta más.



“Sus teléfonos están apagados, son jóvenes que no tienen ningún tipo de antecedentes”, revelaron sus allegados.





MAURICIO DE LA ROSA

PASTO