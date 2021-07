‘Bahía de Buenaventura’, el primer paso hacia una educación sostenible

Este miércoles 14 de julio, en el marco de la conmemoración de los 481 años de creación del distrito especial Buenaventura, se celebró el evento inaugural de 'Bahía de Buenaventura', el primer centro educativo y de innovación para el desarrollo sostenible del puerto, que comenzó su construcción en el año 2018.

La Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura le apostó a las nuevas generaciones con la entrega de este centro educativo que está pensado para el beneficio de más de 2.700 personas y está enfocado especialmente en la formación y estímulo educativo de los niños y jóvenes de Buenaventura.



Bahía de Buenaventura se basa en la evolución de los espacios de aprendizaje, teniendo en cuenta el entorno por medio de laboratorios experienciales en donde se utilizará la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para el desarrollo de competencias sobre sostenibilidad ambiental e inventiva con una oferta permanente para la niñez, juventud y adultez bonaverenses.



Los estudiantes del colegio y comunidades vecinas se beneficiarán con programas de deportes, artes, ciencia y tecnología. Asimismo, contará con una oferta abierta a través de su biblioteca y salón múltiple para eventos de la ciudad en materia educativa y cultural.



Esta oferta incluye desde educación formal (básica, media- técnica), hasta educación superior y programas complementarios que comprenden las áreas de deportes, artes y cultura, orientación y acompañamiento vocacional, entre otras.



Cabe resaltar que en el evento de apertura de este centro educativo participaron no solo los funcionarios de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, sino también líderes y mujeres de las comunidades aledañas, quienes reconocieron el impacto de la obra en la comunidad.

Asistentes al evento inaugural de 'Bahía de Buenaventura'. Foto: Cortesía Sociedad Portuaria de Buenaventura

Además de muestras culturales y un recorrido por las instalaciones del complejo, el evento inaugural contó con el conversatorio virtual 'Educación para el Desarrollo Sostenible', en el que participaron expertos de la Fundación Fe y Alegría Colombia, Cultivarte, Universidad Autónoma de Occidente, Clubhouse Network e Icetex.



El panel de invitados al conversatorio coincidió en la importancia que tiene la flexibilidad educativa para niños y jóvenes y lo fundamental que es el desarrollo de las diferentes aptitudes como la creativa y la física por medio de espacios que propicien un aprendizaje integral, que es uno de los objetivos principales de 'Bahía de Buenaventura'.

Victor Hugo Vidal, alcalde de Buenaventura. Foto: EL TIEMPO

Victor Hugo Vidal Piedrahita, alcalde de Buenaventura y presidente de la Sociedad Portuaria, celebró la apertura del centro educativo como uno de los acuerdos que se habían pactado durante el paro cívico bonaverense en el 2017 y recalcó que es posible reconciliar tanto al sector público como al privado con iniciativas que busquen generar un impacto positivo en la comunidad, pues 'Bahía de Buenaventura' es una iniciativa justamente del sector privado, con participación de la administración distrital.



"La entrega de este centro educativo simboliza que sí podemos lograr que las empresas, independientemente de carácter, entiendan que todos requerimos que este territorio esté bien y todos tenemos derecho a estar bien", puntualizó el alcalde Vidal.

Por su parte, Andrés Ramírez, gerente de la Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura, rescató el principal objetivo del complejo es formar a niños y jóvenes "conscientes, comprometidos, compasivos y competentes para desarrollar el cambio que necesitan los jóvenes y el Pacífico colombiano".

Yahaira Diaz Quezada, gerente encargada de la Sociedad Portuaria. Foto: Cortesía Sociedad Portuaria de Buenaventura

"Hoy estamos de fiesta y hay que celebrar las cosas positivas de la ciudad, entre ellas, la entrega de esta gran obra, no tanto por la infraestructura, sino por lo que significa para el desarrollo de toda esta juventud", expresó Yahaira Diaz Quezada, gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura.



La funcionaria reiteró además que el impacto que tendrá el centro educativo no solo llegará a los jóvenes que se beneficiarán de manera directa de sus servicios, sino que se verá reflejado en toda la comunidad.



"Es una institución que no le estamos entregando al municipio como una mera obra civil, sino como un agente de cambio, de transformación y de innovación (...). Es una institución de puertas abiertas para programas sociales, culturales, deportivos, y el concepto de innovación que representa a la institución logrará que los niños y jóvenes sean líderes en la ciudad", afirmó Diaz Quezada.

Los jóvenes de veredas aledañas al sector serán los principales beneficiarios del centro educativo. Foto: Cortesía Sociedad Portuaria de Buenaventura

En la actualidad, la Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura mantiene su programa de becas del colegio del que se benefician 117 niños y adolescentes, lo que equivale al 52 por ciento del total del estudiantado.



Sin embargo, en su modelo integral se suman programas complementarios formales y no formales en ciencia, artes y deportes, concertado con las necesidades de empleabilidad y emprendimiento del Distrito Especial.



Las matrículas siguen abiertas para la población en general y próximamente se darán a conocer nuevos programas de educación técnica y superior.

VALENTINA LEUDO MEJÍA

Periodista de ELTIEMPO.COM

valleu@eltiempo.com

