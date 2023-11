Estudiantes y grupo de adultos con arma blanca se enfrentaron en un colegio en el Valle

Un grupo de estudiantes se encontraban en la Institución educativa Liceo del Pacífico, ubicada en Buenaventura, en ese momento ingresó al plantel un hombre que cruzó miradas con uno de los jóvenes.



La situación comenzó a tornarse tensa cuando ambos comenzaron a intercambiar palabras de manera agresiva.



En principio el hombre se retiró, pero tiempo después regresó con un arma blanca y acompañado de otros hombres. La situación ocurrió en medio de una jornada académica del fin de semana.



(Lea más: Escabrosos rituales satánicos se harían en el puente de la Novena, en Bucaramanga).

Según informó Blu radio, un cuadrante de la Policía Nacional fue alertado de la situación y llegó a la institución para evitar una riña entre ambos grupos.



De acuerdo con lo expuesto por el secretario de educación, Marlon Posso Varela,el hombre que ingresó lo hizo para dejarle el desayuno a su esposa, quien hace parte de los asistentes del fin de semana.



"En el colegio hay un grupo de jóvenes sentados, y cuando esta persona está entregando el desayuno, cruza miradas con los jóvenes y uno de ellos le pregunta que porque los está mirando así, el señor se siente intimidado, sale del sitio y luego retorna portando un arma blanca y acompañado de otras tres personas más", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

El hombre regresó con una arma blanca. Foto: iStock

En medio del caos los salones de clase fueron cerrados para evitar que miembros de la institución se enfrentaran a golpes entre ellos. Asimismo, uno de los estudiantes del grupo implicado fue aprehendido en uno de los salones.



La Policía aseguró al medio que cuando llegaron los agentes, "se quitó el arma blanca, y se brindó la protección a los menores, eso evita que pase cualquier situación particular. No hay secuestro de profesores, la realidad es que se aprehende al muchacho porque el colegio no puede hacer nada más", explicó el coronel Oleskyenio Enrique Flórez, Comandante Distrito Especial de Buenaventura.

Otro caso de intolerancia

Hace poco menos de un mes la ciudad se consternó por otro hecho de intolerancia que lastimosamente terminó con la muerte de una persona.



El pasado 17 de octubre un joven de 26 años falleció al tratar de mediar una riña entre dos mujeres, quienes discutían dentro de un restaurante.



Ambas se estaban agrediendo entre sí con arma blanca. Cuando el joven intentó intervenir, fue herido a la altura izquierda del pecho. Aunque fue trasladado a una clínica, murió dos horas después.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Puede leer