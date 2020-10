Histórico fallo prohíbe a la Policía usar táser en Norte de Santander

Un histórico fallo del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta, ordenó a la Policía Nacional no usar pistolas eléctricas tipo 'Táser X2' en las protestas pacíficas programadas durante los meses de octubre y noviembre. La medida solo cobija a los agentes de Policía en Norte de Santander.



En el fallo emitido en primera instancia por la jueza Jenny Lizeth Jaimes Grimaldos, se ordena retirar estos dispositivos de control eléctrico durante dos meses. La jueza determinó que no era procedente aplicar la decisión para todo el país.



"Ordénese a la Policía Nacional que se abstenga de utilizar los dispositivos de control electrónico, como para el caso es el tipo 'Táser X2', por parte de los policiales integrantes de los dispositivos de intervención especializada como los Escuadrones Móviles Antidisturbios, en la eventualidad que se presente la necesidad de su intervención por causa de disturbios, motines y demás situaciones de violencia", señala el fallo.



La tutela fue interpuesta por la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh), Asonal Judicial, Sintragasolina, el Sindicato de Empleados Penitenciarios (SEUP), entre otros; contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, solicitando la suspensión de estas pistolas en manifestaciones y en cualquier acción policial.



La acción judicial fue admitida a finales de septiembre, en medio de la indignación generada por la muerte de Javier Ordóñez en Bogotá, y las denuncias de abuso policial con pistolas eléctricas en otras ciudades.



Los uniformados involucrados en el caso de Javier Ordoñoz utilizaron este tipo de armas. Foto: Archivo particular

Enrique Pertúz, representante de Corporeddeh, calificó la decisión como ‘histórica’ y señaló que la acción judicial pretende que se genere un debate en las diferentes instancias del Congreso para regular el uso de las armas eléctricas.



"La restricción debe aplicarse para todo el país, no tiene sentido que los derechos se sigan vulnerando en otras protestas de Colombia. Esto debe abrir el debate en el Congreso de la República", indicó el líder social.



Por su parte, el general Óscar Atehortúa aseguró que utilizarán los mecanismos necesarios para tomar las acciones judiciales pertinentes.



"Nosotros utilizaremos los mecanismos que nos concede el Estado colombiano para impugnar esta decisión, los protocolos nuestros indican que los escuadrones móviles antidisturbios no utilizan las táser", sentenció Atehortúa.



Durante el 2020, en Cúcuta y Norte de Santander se han realizado múltiples protestas pacíficas de orden nacional y local, estas no han dejado manifestantes heridos o fallecidos.

ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

CÚCUTA