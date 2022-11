Tres funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental de Sucre resultaron contagiados con el covid-19, lo que unido a casos registrados en Sincelejo y otros municipios llevó a las autoridades a ordenar nuevamente el uso del tapabocas en los lugares cerrados.



De acuerdo con Sandra Toro Gómez, gerente en Sucre para el tema del covid-19 y secretaria de salud encargada, todo se debe a la labor que realizan estos funcionarios en el terreno, vacunando y buscando todas las alternativas de prevención.



Los casos van constantemente en aumento

“Son funcionarios que diariamente están en la calle trabajando para detener el contagio, buscando que las estadísticas de vacunación en Sucre suban y que la región esté libre del contagio”, ha manifestado la funcionaria.



Ha expresado además que están en una búsqueda activa de casos y de trabajar como lo han venido haciendo para prevenir que se den los contagios.



“El contagio de los tres funcionarios nos prenden las alarmas, estamos en una búsqueda activa de los casos, tenemos que seguir conservando todos los protocolos de bioseguridad, por eso se impartió de manera inmediata el uso permanente del tapabocas y en especial durante la jornada laboral”, dijo.



Indicó que la misma medida se implementará para las personas que a diario visitan las diferentes dependencias de la administración departamental.



Señaló que los casos van constantemente en aumento, que las pruebas para descubrir el virus en las personas no se están realizando constantemente y que se detectó que a pesar del menor número de pruebas, mayor son los resultados positivos.



Hizo además el llamado al distanciamiento, al lavado constante de manos y al uso del tapabocas.



“Tenemos mucha gente que entra y sale y hay municipios vecinos que no tienen los porcentajes indicados de vacunación. Corozal no los tiene, Sampués tampoco, que son municipios que los tenemos a los lados, con excepción de Sincelejo que tienen buenas estadísticas”, explicó.

En Sincelejo pasaron de una a 20 personas

contagiadas en una semana

La medida del uso del tapabocas permanente en los lugares cerrados seguirá, de acuerdo con lo manifestado por el director de promoción y prevención Dordy Bejarano, ante el incremento de los casos de covid-19 en la ciudad.



Inicialmente la Secretaría de Salud Municipal decretó que no era obligatorio el tapaboca en lugares cerrados, con la excepción de las IPS, hogares geriátricos y el transporte público.



Sin embargo, ante el aumento de los casos en Sincelejo, donde se pasó a 20 personas contagiadas en una semana, cuando antes solamente era un caso, se optó por anunciar que se vuelve al uso del tapabocas en los lugares cerrados.



Recordaron los funcionarios que en Sincelejo permanecen los sitios de vacunación contra el covid-19, en especial en las IPS y que además pueden solicitar el servicio y los funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental llegan hasta las mismas casas para su aplicación.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo