Una tractomula que habría perdido el control por una falla mecánica se llevó por delante al menos seis vehículos, entre los que había un camión cargado de alimentos, y chocó con varias viviendas cuando se movilizaba por la vía nacional que atraviesa el municipio de Arcabuco, Boyacá.

🚨*NOS REÓRTAN A LA HORA GRAVE ACCIDENTE*🚨

Atención / Tractomula ocasionó grave accidente de tránsito en Arcabuco.



Varias personas resultaron heridas, a esta hora la comunidad, organismos de emergencia y personal de la Policía intentan remover la carga del vehículo pic.twitter.com/kd8kZkGicx — COLOMBIAN TRUCKERS🚛🌍🇨🇴 (@COLOMBIANTRUCK1) September 15, 2022

El accidente dejó al menos tres heridos graves que están siendo trasladados hasta centros asistenciales cercanos, pero en la comunidad lo califican como un milagro, pues -por el impacto- la tractomula y el camión quedaron prácticamente destruidos y se esperaban varias víctimas, pero el conductor del camión que fue embestido sobrevivió, con heridas graves.



También sobrevivió el chófer del camión con carbón, aunque para rescatarlo tardaron un poco más de una hora, y ahora todos están siendo trasladados a hospitales en Tunja.



"Yo la verdad no me explico cómo esto no fue más trágico, es que la mula bajaba a altísima velocidad y sin control, cuando chocó a un carro y luego estrelló a un dobletroque al que se llevó por delante hasta parar los dos volcados y contra una casa", le dijo a Boyacá Sie7e Días uno de los testigos del hecho.



Las autoridades y organismos de socorro se encuentran atendiendo la emergencia.



Noticia en desarrollo...

NACIÓN