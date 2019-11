El balance agridulce de Boyacá tras una jornada de paro sin Esmad

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció como exitosa la jornada de paro nacional que se desarrolló en este departamento. Resaltó el comportamiento de los ciudadanos tras los acuerdos firmados para tal día.

El pasado lunes, en un consejo de seguridad ampliado realizado desde la Gobernación de Boyacá, líderes, fuerza pública y autoridades del departamento firmaron un acuerdo para llevar a cabo una jornada de protestas “sin miedo y sin violencia”.



Una de las medidas que más llamó la atención fue la no presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en las calles por parte de la Policía. Esto se determinó con el fin de evitar tensiones y posibles enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes.



“Como experiencia de líder estudiantil, sé que cuando hay Esmad en las calles, eso lo que hace es alterar los ánimos”, fueron las palabras del gobernador Carlos Amaya al respecto.



Esta decisión se mantendría siempre y cuando no se dieran situaciones de vandalismo o violencia que la misma comunidad protestante no pudiera manejar con diálogos y concertaciones.



Desde las 6:30 a. m. se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental en la Gobernación de Boyacá, en el cual estuvieron presentes líderes del paro nacional y autoridades. Desde allí, se monitoreó la actividad de la jornada en el departamento.



En Boyacá se movilizaron más de 10 mil manifestantes, de manera pacífica en su mayoría, de los cuales alrededor de 5 mil se concentraron en Tunja. En el departamento hubo actividad por parte de doce municipios.



Después de 11 horas de haber sido instalado, el PMU informó que, hasta ese momento, no se había evidenciado ningún tipo de confrontación y que los bloqueos presentados se habían solucionado por la vía del diálogo.



A la altura de las 5:30 p. m., sin embargo, Carlos Amaya dijo, a través de su cuenta de Twitter, que se había presentado una situación en la que encapuchados estaban alterando el orden público, por lo que anunció que la fuerza pública procedería, respetando los protocolos, pues ya se habían agotado todas las vías de diálogo.



Según información entregada por la Policía de Boyacá, las situaciones se presentaron en Tunja y en Duitama, hacia las 5:30 p. m. y 6:00 p. m. respectivamente. En la capital boyacense alrededor de 400 personas bloquearon uno de los corredores viales de la ciudad y, en el caso de Duitama, fueron alrededo de 300 personas las que originaron un bloqueo en una de las vías nacionales.



Al no lograr una concertación por la vía del diálogo por parte de los voceros designados, el Esmad y la Policía tuvieron que intervenir para lograr el desbloqueo de las vías. Después de esto, se logró una captura y tres aprehensiones a menores de edad, además de la incautación de 30 botellas que serían usadas como bombas molotov.



Hacia las 10:00 p. m., las autoridades seguían monitoreando la actividad en el departamento, debido a los actos vandálicos que se presentaron hacia el final de la jornada, que, enfatizaron, fueron pocos.

En el PMU, continuamos garantizando que las situaciones que se presentaron al finalizar el día, terminen en orden.



Garantizamos el regreso seguro de estudiantes a sus hogares.



Los lunares de unos pocos violentos, no pueden manchar la civilidad con que el Dpto. marchó hoy. pic.twitter.com/hlyxiEBORZ — Carlos Amaya (@CarlosAmayaR) November 22, 2019

Una de las situaciones de alteración del orden público fue descrita por la comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, María Emma Caro, quien entregó un balance tras las marchas en la capital boyacense. En este, informó que se identificaron 14 personas que se encontraban realizando actos vandálicos, entre las cuales se incluyen dos menores de edad, de 15 y 17 años.



Los menores fueron puestos a disposición del centro de atención de menores, donde uno fue reclamado por su madre y el otro fue llevado hasta su hogar en una patrulla de Infancia y Adolescencia. A los 12 adultos se les verificaron antecedentes y se les aplicaron comparendos por estas acciones cometidas en contra de la ley.



A pesar de estas situaciones en las que fue necesario recurrir a la intervención de la fuerza pública, Amaya reconoció los esfuerzos y el comportamiento de la mayoría de los ciudadanos boyacenses, que durante toda la jornada marcharon en paz y sin que fuera necesario el uso del Esmad.



Por esta razón, considera que la estrategia mostró buenos frutos y que, a su juicio, dieron ejemplo al país al cumplir con las expectativas de una marcha pacífica, según lo concluyeron desde el PMU.

Nunca, nunca será tiempo perdido buscar la paz y fortalecer la democracia.



El camino del diálogo siempre es largo, se requiere más esfuerzo y entrega; pero es el correcto. Hay que seguir insistiendo con terquedad en transitarlo.



Poco a poco avanzamos en un país mejor. pic.twitter.com/F5UZGWvBze — Carlos Amaya (@CarlosAmayaR) November 22, 2019

Por su parte, el coronel German Jaramillo Wilches, de la Policía de Boyacá, también manifestó que las medidas que fueron acordadas dieron un resultado positivo para el departamento.



"Sí fueron exitosas (las medidas) porque a lo largo del día se presentaron varias situaciones, personas con capucha y algunas actividades de bloqueo de vías, y funcionó muy bien ese canal de comunicación", dijo el coronel, quien agregó que eso fue lo que ayudó a que la marcha fluyera y no se presentaran desmanes.

NACIÓN