En medio de un doloroso y conmovedor sepelio, una familia en Boyacá tuvo que despedir a una joven que murió en extrañas condiciones, luego de que habría caído desde el séptimo piso del edificio en el que vivía.



Según versiones preliminares de los hechos, la mujer se mudó a ese punto del municipio de Sogamoso hace dos años cuando decidió independizarse con su pareja sentimental, el principal sospechoso de la muerte de la joven, según su familia.

Para su familia es un misterio la razón por la cual la joven cayó desde el balcón del edifico, ya que aseguran que su vida estaba tranquila y que la mujer no se había quejado de problemas económicos, sentimentales o laborales.



Sin embargo, lo que está claro es que el hermano de la víctima recibió una llamada durante la madrugada del 2 de junio, en la cual un amigo cercano de la joven alertaba a la familia diciendo que la mujer había ingresado a un centro asistencial en delicadas condiciones.



“Un amigo que se encontraba en urgencias de la Clínica de Especialistas en Sogamoso me informa que mi hermana había llegado en un estado gravísimo y yo me acerco de manera inmediata y lo único que me dicen es que mi hermana está en reanimación porque al parecer había caído de un séptimo piso”, comentó su hermano en diálogo con Caracol Radio.

La mujer era abogada y vivía en Sogamoso con su pareja sentimental. Foto: Suministrada

De inmediato, Diego Pérez, hermano de la mujer, se desplazó hasta la Clínica de Especialistas de Sogamoso, en donde el personal médico confirmó que la víctima había fallecido por la gravedad de sus heridas.



Laura Juliana Pérez era una abogada, graduada en Bogotá, y estaba a punto de cumplir 31 años. Sin embargo, un extraño suceso terminó con su vida a tan solo 9 días de su cumpleaños.



Testigos del lugar también se preguntan por qué la pareja de la víctima se demoró tanto tiempo en bajar de su apartamento, ya que dicen que el cuerpo cayó por el balcón, pero solo diez minutos después llegaron a verificar su estado de la mujer.



Así mismo, el hermano de la joven dice que es extraño que la mujer se haya tirado por iniciativa propia, ya que el muro de contención del balcón mide 1.30 metros y la altura de la víctima es de 1.50 metros. En la escena tampoco había una banca o silla de ayuda.

Los gritos en el apartamento

Vecinos del conjunto residencial Torres de Alcalá dicen haber escuchado fuertes gritos, minutos antes de que se produjera la caída de la joven por el balcón.



Así mismo, Diego Pérez dijo en Caracol Radio que el novio de la mujer, al parecer, estaba bajo efectos del alcohol o de alguna sustancia estupefaciente, ya que su comportamiento no era normal.

“Los vecinos expresan que hubo gritos por parte del novio de mi hermana, maltrato verbal por parte de él. Al reunirme con algunos de ellos me expresaban las palabras de grueso calibre que estaban maltratando a mi hermana y que de un momento a otro lo único que se siente es el fuerte impacto que tiene mi hermana contra el piso”, comentó el hombre.



También dijo que ninguna entidad, ni Sogamoso ni en Boyacá, han entregado información relacionada a la investigación de los hechos. EL TIEMPO se comunicó con el departamento de Policía de ese departamento, pero hasta el momento de esta publicación, tampoco hubo respuesta alguna.



Por su parte, el novio de la joven publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida para la mujer: “hoy debo despedir al amor de mi vida, a quien debí hacer mi esposa, con quien pensé envejecería y sería padre de hermosos niños, hoy despido al ser más lindo que Dios dispuso para hacerme feliz por un corto, pero sin duda alguna el más bello tiempo que viví en el amor, Laura serás por siempre mi Ángel, mi regalo de Dios, te despido con el más profundo dolor que mi alma haya sentido, hoy y siempre te llevaré en mi corazón y nada ni nadie cambiará el amor que por ti siento”.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

