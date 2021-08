'Me dieron 8 días para desocupar la casa que me robaron': Ingrit Valencia

La boxeadora Ingrit Valencia, medallista en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y quien obtuvo un Diploma por su destacada participación en Tokio, tendrá que desalojar la casa por la que el año pasado dio de adelanto 150 millones de pesos, pero al final, denuncia, salió estafada pues el bien inmueble que compró mediante remate ya tenía otro dueño.



El negocio lo hizo en 2020 por una propiedad en el sector Florida I, en Ibagué, Tolima, donde residía con su familia desde hacía un año, pero este lunes un Juzgado ordenó el lanzamiento que al final no se hizo pues tras una conciliación le otorgaron 8 días de plazo para desocupar.



“El señor que compró la casa la compro legal, tiene todos los documentos al día y está reclamando su casa, pues al igual que yo él también reclama sus derechos”, afirmó la boxeadora y agregó que “tengo 8 días de plazo, me toca salir de la vivienda que compré con mucho esfuerzo y sacrificio en la ciudad de Ibagué”.



Dijo que “ese señor Dayro me robó y ahora pido la ayuda, la colaboración de los colombianos para conseguir una casa propia”.



Explicó que ella le dio de adelanto 150 millones de pesos “a un señor Dayro por esta casita, pero al llegar de los Olímpicos de Tokio encontré una carta, una orden de desalojo pues la casa tenía otro dueño”.



Valencia tendrá que desocupar su vivienda en Florida I, en Ibagué. Foto: Archivo particular

“Esa plata la ahorré con las medallas que he ganado en mi carrera deportiva, en los olímpicos de Río de Janeiro, pero en Tokio no gané medalla”, señaló.



En la vivienda, ubicada en una zona estrato 3 de Ibagué, vive desde hace un año pero jamás se imaginó que sería “estafada y desalojada, ni que perdería lo que con tanto trabajo he conseguido en mi vida”.



Lo que se sabe es que una empresa había comprado antes de ella el remate del bien “y el señor Dayro Arias, al que le entregué los 150 millones de pesos, no me ha dado la cara”.



“Lo único que le pido a ese señor Dayro es que me devuelva los 150 millones en efectivo, tal como yo se los entregué por el negocio de la vivienda”, dijo.



Su abogado, German Flórez, dijo que “logramos impedir el lanzamiento previsto para este lunes, pero ella tiene 8 días para salir de su casa”.

“El señor que le pidió la plata nos dice que la devuelve, pero es muy difícil creerle”, señaló el abogado y agregó que contra Dayro Arias Carvajal existe denuncia penal por estafa en la Fiscalía. Y pidió que “ojalá la Fiscalía actúe de manera contundente y fuerte contra esta persona”.



Alejandro Ortiz y Alexander Castro, gerentes del Instituto de Deporte y Recreación de Ibagué, Imdri, y del Instituto de Deportes del Tolima, Indeportes, quienes condenaron estos hechos y pidieron acciones prontas de la Fiscalía, anunciaron la apertura de una cuenta de ahorros para recolectar fondos en favor de la boxeadora.



“Ya hay colombianos que han llamado para ayudar con aportes en favor de Ingrid”, dijo Alejandro Ortiz y agregó que “la idea es comprarle una vivienda digna para que viva tranquila con su familia”.



Castro considera que lo sucedido “es una injusticia enorme con una de las mejores boxeadoras del mundo que hoy pasa por momentos difíciles al ser estafada”.



“Lo mínimo que podemos hacer con esta gran deportista que tantas glorias le ha dado al Tolima y a Colombia, es ser solidarios con ella”, dijo el funcionario.



Lo cierto es que hoy ella misma abrirá una cuenta de ahorros “para que los colombianos ayudemos, aportemos y seamos solidarios”.



Castro dijo que pronto se dará a conocer el número de la cuenta bancaria.