Se agrava la crisis de los Bomberos Voluntarios de Valledupar tras la renuncia de Omar Prieto, comandante operativo del organismo de socorro.



Asegura un funcionario de la entidad, que la renuncia se dio recientemente, con la salvedad de que su permanencia sería hasta el 31 de este mes.



(Además: ¿Qué pasa en el Concejo de Cartagena con su presidenta privada de libertad?)



Sin embargo, al parecer, hace una semana el funcionario no se ha presentado en la corporación, por lo que los socorristas se sienten ‘a la deriva’, ya que varios temas pendientes se encuentran represados.

Semana entrante se nombrará al remplazo

No tenemos para pagar la seguridad social. Las máquinas no tienen combustible, los bomberos atienden las emergencias en tenis, con guantes remendados, exponiéndose al peligro... FACEBOOK

TWITTER



“Por información del comandante de guardia, tenemos conocimiento que hace ocho días el comandante no ha ido a las instalaciones de la base. Es una falla porque tenemos asuntos administrativos pendientes por resolver y su ausencia puede representar un inconveniente para la seguridad de la comunidad”, afirmó un bombero que prefirió omitir su nombre por temor a ser despedido.



Ante la usencia, debió asumir Eduardo Rojas, subcomandante de esta institución.



No obstante, a fecha de hoy, el Consejo De Oficiales, no lo ha delegado, tampoco a otra persona que asuma la representación de este cargo.



(También: '¿Para cuándo el caso de mi hermano?': el reclamo de hermana de Lucas Villa)



“Los astutos son claros: inmediatamente, ante la ausencia temporal o permanente del comandante, quien asume la dirección es el subcomandante. Nos llegó un correo donde nos indican que la semana entrante se nombrará al remplazo de Prieto, estamos a la espera”, dijo un miembro de esta unidad operativa.

Facebook Twitter Linkedin

Crisis en estos servidores públicos. Foto: Bomberos de Valledupar

No hay una cabeza visible que

pueda liderar las decisiones financieras

A finales de diciembre pasamos un presupuesto de 3.500 millones de pesos para que la alcaldía lo analizara FACEBOOK

TWITTER

Sostiene el socorrista, que, a falta del representante legal de la institución, no hay una cabeza visible que pueda liderar las decisiones financieras que demanda el organismo para iniciar el proceso de contratación previsto para este año.



“A finales de diciembre pasamos un presupuesto de 3.500 millones de pesos para que la alcaldía lo analizara. Ayer se posesionó el nuevo secretario de gobierno municipal, estamos a la espera del encuentro con él para que precise cuando podrá hacerse la contratación”, comentó un miembro de esta corporación.



(Lo invitamos a leer: Atención: imponen sanción a concesionario del aeropuerto de Barranquilla)



Ante este panorama, se agudiza la problemática que viene afrontando la entidad, ya que, al no contar a tiempo con estos recursos, no pueden atender todas las emergencias que se presentan a diario en la ciudad.

'No tenemos para pagar la seguridad social. Las máquinas no tienen combustible'

“Aquí se trabaja con las uñas. No tenemos para pagar la seguridad social. Las máquinas no tienen combustible, los bomberos atienden las emergencias en tenis, con guantes remendados, exponiéndose al peligro. Hay bomberos que se les ha quemado las orejas por falta de implementos para protegerse”, relató uno de los funcionarios de esta entidad.



Este medio intentó comunicarse con Omar Prieto para conocer su posición frente a este tema, pero no hubo respuesta.



(También: Así fue el rescate de la colombiana secuestrada en México por un exconvicto)



Desde marzo del año pasado fue radicado y aprobado por el Concejo Municipal de Valledupar, un proyecto para la creación del Cuerpo de Bombero Oficial.

Una de las peticiones es que el nuevo grupo de línea de fuego tenga presente al personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, ya que ellos tienen la idoneidad y la experiencia para cualquier tipo de emergencia.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

Más noticias en Colombia

Universitarios guajiros reciben becas del Cerrejón

'Cali, cerca de convertirse en un piloto de guerra urbana': Miguel Yusti