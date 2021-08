Bomberos voluntarios de Valledupar anuncian renuncia masiva

Valledupar podría quedar sin bomberos. Esta semana anunciaron renuncia masiva: cinco de ellos lo hicieron este martes, por cuenta de la situación salarial que ha venido en franco deterioro.



La problemática obedece a una crisis financiera de vieja data, que ha ido agudizando, según ellos, por ‘recortes unilaterales’ que la alcaldía de Valledupar está haciendo a los contratos para la ‘prestación del servicio público esencial’ con el organismo de socorro.



En el 2019 se estableció un convenio por 2.500 millones de pesos anuales, cifra que ha ido disminuyendo en los últimos años.



Hace poco nos pagaron lo que debían del 2020, pero este año no han cancelado nada de la actual vigencia. Hasta la fecha nos adeudan ocho meses de salarios y parte de nuestra seguridad social

En el 2020 el contrato debió hacerse por 2.600 millones, sin embargo, se efectúo por 1.900, porque no se captaron los ingresos estimados de la sobretasa bomberil por la pandemia de coronavirus que vive el país.



Este año, el convenio se hizo 1.800 millones, lo que imposibilita cubrir todos los gastos que demanda el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Valledupar y otros recursos asociados a la logística de la entidad.



“Hace poco nos pagaron lo que debían del 2020, pero este año no han cancelado nada de la actual vigencia. Hasta la fecha nos adeudan ocho meses de salarios y parte de nuestra seguridad social”, explicó el organismo de socorro en un comunicado.



El presupuesto de este año era de 3.500 millones de pesos. Por falta de recursos se hizo por $ 1.800. Pero no alcanzó para todos los sueldos, pago de seguridad social y sostenimiento del vehículo

Actualmente el organismo de socorro, cuenta con 56 bomberos, los cuales deben atender las numerosas intervenciones y controles de emergencias que se presentan diariamente en la capital del Cesar, por lo que solicitan incrementar las unidades bomberiles, para poder cumplir con la rigurosidad de la norma.



“El presupuesto de este año era de 3.500 millones de pesos y por falta de recursos, se hizo el convenio por 1.800. Estos aportes no alcanzan para cubrir todos los sueldos, para pago de seguridad social y para el sostenimiento del vehículo”, enfatizó un vocero de la entidad.



Déficit de pasivos

La secretaría de Hacienda Municipal, argumentó que mientras no se haga una reestructuración de las convenciones colectivas por parte del Cuerpo de Bomberos, ningún recurso alcanza para financiar la entidad.



En este sentido, recalcó que el organismo de socorro viene arrastrando un pasivo con un déficit de más de mil millones de pesos, por lo que la administración municipal es ajena a estos manejos.



“La nómina de ellos está alrededor de unos 150 millones de pesos, incluyendo gastos laborales, salarios, combustible. Si lo multiplicamos por 12 daría alrededor de 1.820 millones. No les alcanza por el déficit financiero que tienen de vigencias anteriores”, destacó Carlos Araujo Castro, secretario de Hacienda Municipal.



Aclaró, además, que no se trata de ‘recortes de recursos’, sino de un acuerdo de disminución del convenio por el tema de la pandemia, establecido con el anterior comandante del Cuerpo de Bomberos, Darío Mejía.



“Sobre estos acuerdos, se hicieron los giros. Es un tema estructural que ellos tienen a nivel interno, el comandante actual quiere desconocer los compromisos pactados anteriormente. El municipio ha venido cumpliendo con los compromisos acordados”, resaltó el funcionario.



“Vamos a reunirnos con la Secretaría de gobierno para ver si se le puede hacer una adición presupuestal a ese convenio siempre y cuando esté soportada”, puntualizó Araujo.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

