Mientras alcaldía y bomberos no logran llegar a un acuerdo contractual, el municipio de El Banco, Magdalena, permanece expuesto ante la ocurrencia de todo tipo de emergencias.



Por ejemplo, en las últimas horas se presentó un incendio en una edificación y la propia comunidad tuvo que apagarlo con baldes de agua porque la entidad bomberil se declaró en cese de actividades de manera indefinida.



A pesar de los múltiples llamados que se hicieron a la institución, ninguno acudió a atender la conflagración que amenazaba con salirse de control.



Han organizado eventos para recaudar dineros, pero tampoco han tenido mucha acogida en el municipio



Los bomberos aseguran que están en paro porque no tienen recursos ni herramientas para trabajar al no contar con el apoyo de la administración municipal.



Incluso desde las redes sociales de la institución se han organizado eventos para recaudar dineros, que tampoco han tenido mucha acogida en el municipio.



A pesar de las quejas constantes de los bomberos, no ha sido posible un acuerdo con la administración distrital para reiniciar la operación en el municipio.



La alcaldía a través del secretario Administrativo y Financiero del municipio, Pedronel Rico, elevó una queja a los organismos de control, bajo el argumento de que los bomberos no están cumpliendo su función social.



De acuerdo con el funcionario, “desde la administración municipal le han ofrecido convenios al capitán del cuerpo de bomberos, Carlos Torres, y no han sido firmados a satisfacción”.

Bomberos tienen respaldo de los habitantes de El Banco

La comunidad que se mantiene preocupada, se ha solidarizado con el cuerpo de bomberos y exigido al alcalde que le brinde las garantías para que puedan funcionar de manera adecuada.



En las publicaciones hechas por la institución para poner en conocimiento las limitaciones y deficiencias que presentan, han recibido mensajes de respaldo de los habitantes de El Banco.



“A la institución Bomberil hay que fortalecer, apoyarla , colaborar más no acabarla cómo hacen todos los Alcaldes que hemos elegido , los recursos que les pertenece se los embolatan”, manifestó, por ejemplo Antonio Alfaro.



En otro cometario se lee: “señor alcalde le pedimos de corazón que ayude al cuerpo de bomberos. Es una gran necesidad, es una obligación tener equipado al cuerpo de bomberos”.





