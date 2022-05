En el Cesar cerca de 169 bomberos arriesgan sus vidas para extinguir el fuego y atender labores de rescate, protección y salvamento que se registran frecuentemente en este departamento.



Algunas de sus sedes no funcionan correctamente por deficiencias en maquinarias, falencias en indumentarias y otras herramientas, que les impiden cumplir su labor a tiempo.



Este es el caso del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, donde algunos han tenido que atender este tipo de emergencias con tenis, botas remendadas, uniformes e implementos en precarias condiciones.

Clamor generalizado del organismo de socorro

“La situación de los bomberos de Valledupar no se aleja a la del resto del país. Algunos municipios no tienen como satisfacer las demandas de nuestro organismo. En este momento tenemos contrato, pero ese monto no alcanza para cubrir las necesidades básicas que tenemos”, detalló Alexey Petitt, Comandante del Cuerpo Bomberos Voluntarios de Valledupar.



Atendiendo el clamor generalizado del organismo de socorro, la Gobernación del Cesar entregará este miércoles, una completa dotación que superan los 900 millones de pesos.



Entre los elementos adquiridos se destacan, botas, guantes, mangueras, camisetas, llaves hidratantes, rastrillos forestales, linternas, extintores, trajes para combate de fuego estructural, cuerdas estáticas, entre otros.



Los equipos de protección personal benefician a 13 cuerpos de bomberos en: San Alberto, San Martín, Aguachica, Pelaya, La Gloria, Curumaní, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, La Paz, El Paso, Valledupar, Bosconia y El Copey.



“Son elementos que cuentan con altos estándares de calidad para la protección completa de los bomberos. De manera constante venimos apoyando a este organismo.

Bomberos de Valledupar Foto: Bomberos

La entrega de herramientas y equipos de rescate, se realizará en el parqueadero de la Gobernación del Cesar

Al Cuerpo de Bomberos de La Paz, le entregamos un camión cisterna con capacidad de dos mil galones para abastecimiento de agua, para la atención de emergencias”, recalcó Eduardo Esquivel, Secretario de Gobierno Departamental.



La entrega de herramientas y equipos de rescate, se realizará en el parqueadero de la Gobernación del Cesar, donde estarán presentes los comandantes de bomberos de los municipios beneficiados, el gobernador encargado y el secretario de gobierno departamental, entre otros invitados.



“Hace poco los bomberos de Valledupar recibimos una máquina escalera para atender emergencias estructurales de gran alcance. Esta dotación que recibiremos es un requerimiento que hizo cada comandante de los diferentes cuerpos de bomberos del Cesar. Estamos agradecidos que apoyen nuestra labor”, resaltó Petitt.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

