Bomberos de la Zona Bananera, Magdalena en cese de actividades

El municipio de la Zona Bananera y localidades aledañas en el departamento del Magdalena se quedaron en plena temporada de verano sin cuerpo de bomberos para atender emergencias.

El organismo de socorro municipal notificó a la Personería Municipal la determinación de declararse en cese de actividades, al no tener recursos para funcionar en esa jurisdicción.



El teniente Prudencio Pérez, comandante de bomberos de la Zona Bananera, denunció que la entidad por la falta de apoyo del ente territorial, no posee la capacidad operativa para asistir en caso de incendios, rescates y desastres que puedan llegarse a presentar.



Precisó que actualmente el número de incendios de cobertura legal se encuentra disparado, no obstante “el responsable por las consecuencias que se deriven por la no atención oportuna y eficientes de cualquier tipo de emergencias, recaerá a partir de estos momento en el Alcalde municipal”.



Desde el 11 de junio de 2018 no hay convenio vigente entre la administración de la Zona Bananera y los bomberos, sin embargo, el personal de la institución ha seguido trabajando diariamente con esfuerzos propios.



En lo que va del año, el organismo de socorro ha atendido un total de 25 incendios forestales y cuatro emergencias por fuga de gas.



“A pesar de la necesidad que tiene el municipio de contar con los servicios de bomberos, la Alcaldía nos niega el recurso que nos corresponde por ley, adicionalmente tampoco hemos recibido desde hace dos años los ingresos por sobretasa bomberil.”, señaló Pérez.



Al no tener recursos de funcionamiento, la institución quedó sin personal operativo, ya que se les adeuda más de ocho meses de bonificaciones, también tienen créditos suspendidos por parte de los proveedores y las maquinas se encuentran dañadas por falta de mantenimiento y sin combustible.



“Si bien es una labor que prestamos con pasión y compromiso, ya no tenemos otra opción que cerrar nuestras puertas y dejar de servirle al municipio”, puntualizó el teniente Prudencio Pérez.



La crisis económica que manifestaron los bomberos de la Zona Bananera, igualmente la vienen afrontando el resto de instituciones del departamento del Magdalena, debido a que tampoco se han firmado convenios con las Alcaldía y el respaldo económico es nulo.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta