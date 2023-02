Una singular protesta protagonizan este lunes los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de 13 municipios de La Guajira, quienes se transportan en caravana con sus máquinas hasta Riohacha para exigir recursos para operar.



La caravana recorre los principales ejes viales del departamento hasta llegar a la capital Guajira, en donde protagonizarán un plantón con el fin de llamar la atención de las autoridades departamentales y locales.



Piden la consecución de recursos para la firma de convenios y el cumplimiento de los mandatos de la Ley 1575 de 2012 para atender emergencias, máxime que en estos días que se han registrado varios incendios forestales.

No cuentan con los recursos para

operar con buenos equipos

Efraín Castañeda, comandante de la Estación de Bomberos de Riohacha, explicó que se tratará de una marcha pacífica ya que no están para formar desorden.



“Vamos a decirle a la comunidad, a los funcionarios y a los alcaldes que nosotros no vivimos del aire, los equipos no nos lo regalan. Estamos trabajando de una manera deficiente ya que no contamos con los recursos para poder funcionar con buenos equipos y buen personal”, indicó Castañeda.



Desde el municipio de Urumita salió la primera máquina que conforma la caravana, a la cual se van sumando otros vehículos a su paso por cada municipio guajiro, destacándose el uso de sirenas en los cascos urbanos para llamar la atención de la ciudadanía.



“Nos vemos obligados a realizar este plantón ya que en estos momentos muchos municipios no cuentan con el servicio de emergencia, por la no consecución de recursos”, sostuvo el comandante del Cuerpo Voluntarios de Fonseca Carlos Frías.



Explica que requieren de más recursos que los ayude a fortalecerse, debido a que no cuentan con insumos para atender incendios forestales y de materiales peligrosos.



A esta problemática se suma la tenencia de equipos de protección personal obsoletos, muchos tienen más de 10 años.

De 15 municipios de La Guajira, 14 cuentan

con un Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Sostienen que el recurso que se recauda por sobretasa bomberil en La Guajira no les alcanza, hay municipios como el de Distracción que solo recauda entre 3 y 6 millones de pesos como máximo y ese recurso no alcanza para sostenimiento.



“Lo poco que se recoge se gira, pero eso ayuda al sostenimiento y al mantenimiento de la parte logística que se necesita en cada estación de bomberos”, indicó Frías.



A pesar de la difícil situación por la que atraviesan, reconocen que la dirección nacional ha venido fortaleciendo a varios Cuerpos de Bomberos de La Guajira y se les está ayudando con la construcción de cuatro estaciones.



De los 15 municipios de La Guajira, 14 cuentan con un Cuerpo de Bomberos Voluntarios; solo uno, el municipio de Albania cuenta con convenio.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha