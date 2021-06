A bomberos de Ciénaga, Magdalena,  les cortaron el servicio de agua

La comandante del cuerpo de bomberos de Ciénaga, Magdalena, Lourdes Peña, denunció que la empresa de agua encargada de suministrar el preciado líquido en el municipio les cortó el servicio, ocasionando que no tengan cómo responder ante cualquier emergencia.



Según informó la comandante, la acción de corte se presentó por el no pago de una factura.



Precisó que llegaron unos operadores hasta las instalaciones de bomberos para dejarlos sin agua, omitiendo la grave afectación que genera en la comunidad.



“Ellos dijeron que había una factura que había que pagarse, pero nos están pasando dos facturas como si el cuerpo de bomberos hubiera sacado dos matrículas”; aseveró Peña.



La comandante manifestó que constantemente han tenido inconvenientes con la empresa, porque que no les garantizan el servicio de agua para la atención de incendios, e incluso, deben esperar hasta media hora para llenar el tanque del vehículo con una motobomba para después ir a apagar una conflagración.



“Cuando se han presentado incendios que amerita que apoyen por la falta de hidrante, nos toca llegar hasta la planta de tratamiento con una motobomba pequeña que duramos hasta media hora para que pueda cargar el tanque y después atender la emergencia”, añadió la comandante.



Ante la situación, el cuerpo de bomberos ha citado a varias reuniones a representantes del gobierno municipal y de la empresa Operadores de la Sierra para llegar a una solución definitiva, pero no ha sido posible porque aseguran que con el tema de la pandemia se mantienen ocupados.



“Este tema tiene que solucionarlo la Alcaldía, la responsabilidad de las emergencias es del alcalde, lo dice la constitución y la ley. Esto no se lo está inventando Lourdes Peña”, agregó Lourdes Peña.



Esta unidad de socorro apoya en la atención de incendios que se registran en el Vía Parque Isla de Salamanca y que afecta a los departamentos del Magdalena y Atlántico. De no contar con agua no se tendría como evitar una tragedia ambiental en esa área protegida.



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

