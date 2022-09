Cada vez que reciben una llamada por una emergencia los bomberos de la estación El Limbo, en el sector de Bocagrande, en Cartagena, ruegan porque los carros que tienen prendan y puedan salir a atenderla.

De hecho, esta semana se difundió un video en el que se puede ver a un bombero echándole un líquido al motor de una de las máquinas extintoras para que dé arranque.



En otro video se aprecia a un bombero cuando le da martillazos a la parte inferior de un motor de un carro en un intento desesperado para que encienda.



“Hay un vehículo incendiado por Barcelona de Indias, kilómetro 10, Vía del Mar. No hemos podido salir a la emergencia porque los vehículos no prenden”, le contó uno de los bomberos al diario El Universal.



Ese carro era la máquina número la tres, la misma que el lunes de esta semana

tampoco quiso prender.



Por esta razón los bomberos no han podido salir a apagar incendios como uno que se registró en el barrio Torices.



“La Alcaldía nada que se pronuncia. Aquí está el pobre teniente buscando que le caiga algo encima, para poder prender el vehículo”, narró uno de los bomberos que grabó uno de los videos.



“Hay que estar haciéndole marañas para que pueda prender. Hay un incendio en la entrada de las Gaviotas y estamos prendiendo la máquina, por si nos piden refuerzo de la estación Santa Lucía. Ahí prendió, pero siempre es lo mismo”, agregó el integrante del organismo de socorro.



Con respecto a esta situación, la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Cartagena anunció que se invertirán aproximadamente 5 mil millones de pesos para mejorar las condiciones de trabajo del Cuerpo de Bomberos.



“Vamos a trabajar de manera más acelerada para sacar adelante los tres procesos en curso en la Unidad de Contratación, por más de cinco mil millones de pesos”, afirmó Ana María González-Forero, secretaria del Interior.

