Algunos integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia denuncian dificultades en la prestación del servicio en la ciudad desde hace varios meses. Aseguran que solo tienen tres máquinas de bomberos en funcionamiento de las 13 que tiene el municipio. La mayoría no operan por falta de personal y otras no tienen vigentes su revisión técnico mecánica o el Soat o no han sido reparadas.



(Lea también: Mujer trans murió luego de estar cuatro meses en UCI por ataque con machete)

Hace unos días se registró la caída de un árbol de gran tamaño en el parque Sucre de Armenia y dos personas quedaron atrapadas bajo las ramas del árbol. El teniente José Augusto Montoya, integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia, señaló que con esa emergencia se evidenciaron las deficiencias que presentan actualmente.



(Más información: Árbol se cayó en un parque de Armenia y dejó dos personas heridas)

Dos personas resultaron lesionadas tras la caída de un árbol en el parque Sucre de Armenia. Los heridos se recuperan un centro asistencial de la ciudad. pic.twitter.com/t3jPcrXx6Q — Laura Sepúlveda (@lausephincapie) December 20, 2021

No tenemos el equipamiento necesario para atender incidentes como ese porque no contamos con motosierras, todas se encuentran fuera de servicio por falta de mantenimiento FACEBOOK

TWITTER

"No tenemos el equipamiento necesario para atender incidentes como ese porque no contamos con motosierras, todas se encuentran fuera de servicio por falta de mantenimiento y tampoco se cuenta con el combustible (mezcla de gasolina y aceite) porque la Alcaldía sólo tiene contratado Acpm para los vehículos. Tuvimos que usar machetes y obviamente nos demoramos más para rescatar a las personas", advirtió Montoya.



Además, aseveró que solo cuentan con 15 bomberos por turno, cuando deberían tener al menos el doble para una ciudad capital.



"La mayoría de los contratos se terminaron y el personal que se encuentra en este momento es insuficiente para una ciudad, aún más con la vulnerabilidad, amenaza y riesgo (sísmico) que tiene el municipio de Armenia. Los bomberos de la ciudad deben ser nombrados de planta tal como lo ordena la Ley y como funciona en el resto de cuerpos oficiales de bomberos del país", señaló el teniento.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es una de las tres sedes del Cuerpo de Bomberos de Armenia. Foto: Laura Sepúlveda

Ante las denuncias, el secretario de Gobierno de Armenia, Jaime Pérez Cotrino, le informó a EL TIEMPO que, teniendo en cuenta que la capacidad se estaba disminuyendo para la temporada de final de año, la administración municipal autorizó la contratación de 27 bomberos a través del presupuesto de vigencias futuras.

Esto nunca había pasado en la historia de Armenia, pues normalmente los bomberos finalizaban su contrato el 31 de diciembre y se iniciaba el año sin bomberos contratistas FACEBOOK

TWITTER

"Esto nunca había pasado en la historia de Armenia, pues normalmente los bomberos finalizaban su contrato el 31 de diciembre y se iniciaba el año sin bomberos contratistas, solamente con los 18 bomberos que son de planta. Los 27 contratos iniciaron el 15 de diciembre y van hasta el 31 de mayo, casi 6 meses, con un presupuesto para estos contratos de 308 millones de pesos", dijo Pérez.



Cabe resaltar que los 27 bomberos contratados se suman a los 18 de planta con los que cuenta el municipio. Sin embargo, el teniente Montoya advirtió que esa cantidad no es suficiente para atender las emergencias de la ciudad, pues daría un promedio de 15 personas por cada uno de los 3 turnos diarios para una ciudad de casi 300 mil habitantes.



"Sí es cierto que nunca se había contratado hasta mayo, pero esa cantidad de bomberos es insuficiente y no se cuenta con la cantidad de máquinas. Siempre nos toca pedir apoyo a los cuerpos de bomberos de los municipios vecinos y de carrotanques, cuando nosotros somos la ciudad capital. Hace 15 años era al contrario y los municipios nos pedían apoyo, ahora no tenemos capacidad ni de entender nuestras emergencias", añadió Montoya.



(Además: Dos personas murieron sepultadas por un deslizamiento de tierra en Caldas)

Facebook Twitter Linkedin

Los bomberos también denuncian que sus trajes especiales están en mal estado y así deben utilizarlos. Foto: Teniente José Augusto Montoya

Además, denunció que una de la estación de bomberos de Jardines -ubicada en el barrio Plan Piloto y que atiende emergencias en las comunas 1 y 2, zona industrial y el corregimiento El Caimo- está cerrada por falta de personal.



Por su parte, el secretario de Gobierno desvirtuó las denuncias y aseguró que los equipos sí están debidamente adecuados con su mantenimiento y el suministro necesario para el buen funcionamiento.



"El cuerpo de bomberos cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias. Se ha proyectado que con la sobretasa bomberil de 2022 se hará la compra, mejoramiento y mantenimiento de equipos menores como motosierras, bombas, entre otras", dijo Pérez.



El funcionario también afirmó que, a través de un convenio con la Universidad del Quindío, se lleva a cabo el estudio para las adecuaciones de la infraestructura de las tres estaciones de la ciudad, pues desde hace varios años no se han realizado mejoras en las sedes.



"El estudio es tanto en infraestructura como en las condiciones de cada uno de bomberos, tales como baños, camas, armarios, cocina y demás. Este convenio va a ser ejecutado con recursos del Departamento para la Prosperidad Social y está proyectado para el 2022", concluyó.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA

Más contenido de Colombia:

Empresario mató a uno de los fleteros que intentaron robarle en MedellínTragedia en Huila: dos hermanas se chocaron en su moto contra un camiónCayó otro poste sobre establecimiento comercial del centro de Barranquilla