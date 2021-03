'A esa Dagoberto Ramos la vamos a destruir por completo': Duque

Hasta Popayán llegó el presidente Iván Duque, acompañado por algunos de sus ministros y la cúpula militar para liderar un consejo de seguridad tras el carro bomba que estalló este viernes en el municipio de Corinto, Cauca, la cual dejó 43 heridos.



Dentro de las primeras acciones que tomaron las autoridades para dar con los responsables del hecho, está ofrecer una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información sobre este acto de terrorismo.



El presidente, además, viajó hasta Corinto y dijo que esos actos de terrorismo son una expresión de cobardes.



"Aquí sabemos que los que están detrás de ese atentado son los bandidos de la Dagoberto Ramos, bandidos de esa disidencias (...). A ellos solamente les queda un camino: se someten o los vamos a enfrentar con contundencia", dijo el mandatario desde Corinto.



Y agregó que en Colombia no "no vamos a tolerar más este tipo de hechos contra la comunidad".



De igual formal, el mandatario aseguró que las disidencias de las Farc, como la de 'Iván Márquez', no tienen nada de revolucionario y están es dedicados al narcotráfico.

“Ellos no son revolucionarios de nada. Son delincuentes, criminales, terroristas, porque en este país no hay nada que justifique un homicidio, un secuestro, el reclutamiento de menores o actos como este. Los que cometen estos hechos son criminales y delincuentes. Ningunos revolucionarios”, recalcó.



Por eso dijo, de manera enfática, que los van a enfrentar donde quieran que estén.



Y sobre la comunidad de Corinto, el jefe de Estado agregó que “ha sufrido mucho históricamente por la violencia, y aquí estamos para decirles que no están solos y no van a estar solos”.



“Los enemigos de la paz de Colombia son los que cometen estos hechos; los enemigos de la paz son los que quieren amedrentar al pueblo; los que se nutren del narcotráfico”, sentenció el mandatario.



Según información manejada por las autoridades, tras el acto terrorista está la Columna Dagoberto Ramos, de la disidencia de las Farc, que tiene una guerra con el Eln por el control de las rutas del narcotráfico.



#AEstaHora llegamos a Popayán, donde nos reunimos con cúpula de #FuerzaPública, @mindefensa y @MinInterior. Acompañamos a los compatriotas afectados por ataque cobarde de narcoterroristas en Corinto. Reforzamos medidas y vamos tras esos criminales. pic.twitter.com/aN2oQfKqPk — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 27, 2021

“Queda demostrada la cobardía, la premeditación y la acción desmedida de grupos armados organizados, que no solamente asesinan líderes sociales, sino que ahora también pretenden atentar contra la población civil”, aseguró desde Popayán el ministro del Interior, Daniel Palacios.



