Los habitantes de un barrio en el municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar) protestaron por los permisos que dio la alcaldia local para la realización de corralejas en el único escenario deportivo con que cuenta el pueblo.



Se trata de los los vecinos del barrio El Campo quienes, respaldados por su junta de acción comunal, le recueradan al alcalde que en este espacio entrenan cerca de 100 niños de la escuela de béisbol, que en este año participarán en los campeonatos de la Liga de Bolívar.



Los moradores piden garantías para la recuperación del campo deportivo, una vez culminen las corralejas

No estamos de acuerdo con que las corralejas sean realizadas dentro del campo, por ser este el único escenario deportivo del que se benefician no solo los niños sino los adultos FACEBOOK

Este estadio también es escenario de fútbol infantil y para un grupo de señoras practican kickball.



“No estamos de acuerdo con que las corralejas sean realizadas dentro del campo, por ser este el único escenario deportivo del que se benefician no solo los niños sino los adultos", señaló uno de los habitantes al diario El UNIVERSAL, de Cartagena.



Según los denuncientes, si se mantienen los permisos a las polémicas corralejas, durante más de tres meses los niños no podrían jugar en su campo.



"En años anteriores se ha evidenciado que después de las fiestas el desmonte es lento y demora muchas semanas, aparte lo dejan inutilizable y es a los propios vecinos a quienes nos toca arreglarlo”, expresó uno de los pobladores al diario cartagenero.



“Exigimos una limpieza y nivelación del terreno después de finalizar las corralejas, con el fin de que quede en iguales condiciones. Solicitamos el arreglo de las calles y el aumento del pie de fuerza que garantice la seguridad. De igual forma, pedimos la reparación del alumbrado y la instalación de baños portátiles, ya que algunas personas suelen coger las terrazas de nuestras casas como orinal", señala la comunidad en una misiva enviada al alcalde local.



EL TIEMPO buscó hablar con el mandatario pero aún no ha entregado su respuesta a este clamor de la gente.



Y es que según la gente del sector, durante las corralejas el caos, y las peleas se toman la zona.



