La grave infracción ambiental en Bolívar por caza de especie en categoría de amenaza

Alarmadas se encuentran las autoridades ambientales de Bolívar por la caza indiscriminada de una especie en categoría de amenaza, al parecer, para sacarle provecho a su carne y distribuirla en la población.



La preocupación se originó en los últimos días, tras el llamado de la comunidad que observó la aparición de decenas de restos de chavarría en la Cienaguita, un humedal asociado al Canal del Dique.

“Estamos encontrando que se está haciendo un aprovechamiento ilegal de esta especie que está en una categoría de amenaza. Encontramos gran cantidad de cadáveres y la información que nos han suministrado es que están cazando estos animales para aprovechar la pechuga para consumo humano”, expresó Luis Pérez, vocero del área de fauna de Cardique.



El funcionario agregó que este hecho es grave, porque, además de estar amenazada, es una especie importante para la ciénaga, provocando un impacto negativo a los humedales del Canal del Dique, a la altura del corregimiento de Gambote, municipio de Arjona (Bolívar).

Características de la chavarría

La chavarría se caracteriza por sus espuelas en las alas y el tamaño de las patas para poder estar encima de la vegetación de la ciénaga, según explicó el representante de Cardique.



“El llamado a la ciudadanía es que no consuman, no transporten y no participen en la comercialización ilegal de este producto que proviene de un aprovechamiento ilegal, porque también entrarían en la cadena de la ilegalidad”, dijo Pérez.



Cardique recordó que esta es una “grave infracción ambiental” y agregó que transportar, comercializar o consumir esta carne se establecería como delito de tráfico ilegal de fauna silvestre, que conlleva a sanciones penales.

Deivis López Ortega

Redacción EL TIEMPO

Caribe