El Servicio Geológico Colombiano (SGC) continúa con el constante monitoreo del volcán Nevado del Ruiz, la entidad está supervisando la actividad sísmica y la desgasificación del cráter Arenas.



A través de un comunicado oficial, el SGC reveló que la actividad registrada dentro del cráter del volcán Nevado del Ruiz, entre este sábado 22 de abril y el domingo 23, "posiblemente disminunuyan o sean oscilatorios".

“Es posible que los niveles de actividad sísmica, así como los niveles de desgasificación o salida de ceniza disminuyan o sean oscilatorios, en el sentido de aumentar unos días y disminuir otros. Sin embargo, esto no implica que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad” afirmó.



Eso sí, explicó que las mediciones realizadas en los últimos días pueden variar por diferentes causas. “Es importante mencionar que, si bien no siempre es posible detectar anomalías térmicas desde las plataformas de monitoreo satelital, principalmente debido al mal tiempo, esto no quiere decir que estas no continúen presentes en el fondo del cráter”.

El volcán Nevado del Ruiz amaneció con normalidad en la mañana de este domingo, se mantiene la alerta naranja indicó el SGC. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Por esta razón, el Servicio Geológico Colombiano reiteró que se mantiene la alerta naranja, debido a que el estado del volcán nevado del Ruiz sigue siendo ‘muy inestable’ y podría hacer erupción en días o semanas.



“Reiteramos que la actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa en NIVEL NARANJA, lo que indica que existe una probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 10 años” explicó la entidad.



En el monitoreo de este domingo, se confirmó que se sigue presentando la ‘sismicidad asociada al movimiento de fluidos’ en el interior del volcán Nevado del Ruiz. Y confirmaron que los sismos asociados a la fracturación de las rocas volcánicas se están localizando principalmente em los “en los sectores sur-suroccidental, nororiental y oriental del volcán”.

El día anterior la nubosidad casi no permitió ver el volcán. Hoy, en cambio, amaneció despejado. Foto: John Jairo Bonilla

Por último, el Sistema Geológico Colombiano indicó que el volcán Nevado del Ruiz continúa con su desgasificación, expulsando dióxido de azufre a la atmosfera y vapor de agua. Razones que mantienen la alerta naranja, que, para cambiar a amarilla, se deben evidenciar una posible disminución de la actividad volcánica dentro del cráter.

Boletín extraordinario de actividad del volcán Nevado del Ruiz - 23 de abril 10:00. El nivel de actividad continúa en NARANJA 🔸https://t.co/SNdYrldJod#SGCVolcanes pic.twitter.com/dTcjSaRru5 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) April 23, 2023

