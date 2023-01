Un paseo de una familia bogotana tuvo un desenlace fatal, luego que uno de sus miembros muriera ahogado mientras disfrutaba de un baño en el mar.



El fallecido respondía al nombre de Rosendo Bejarano González, quien tenía 70 años de edad y era oriundo de Bogotá.



De acuerdo a la información que suministraron las autoridades, el adulto mayor ingresó solo en la playa de Bello Horizonte y tuvo que ser sacado por otros bañistas al verlo que estaba desesperado pidiendo ayuda.

Aunque fue rescatado oportunamente y asistido en la orilla del mar, no logró recuperarse.



Como último recurso, sus acompañantes lo llevaron en un vehículo particular a la clínica, donde los médicos confirmaron su deceso.



Los familiares expresaron que no entienden qué pudo sucederle en el agua a Rosendo Bejarano, a quien siempre le emocionaba visitar el mar y compartir allí con sus amistades y seres queridos.



De hecho, el adulto mayor había decidido radicarse en Santa Marta atraído por sus playas, el clima y los múltiples atractivos que conoció.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv