Se siguen registrando muertes de turistas por inmersión en las playas de Palomino por desobediencia, al bañarse en horario restringido.



En esta ocasión la víctima fue identificada como Luis Fernando Luna Díaz, de 61 años de edad, quien ingresó al mar a las 5:30 de tarde por el sector de la desembocadura y al parecer fue arrastrado por las fuertes corrientes que suelen registrarse en esta zona.



Una vez rescataron el cuerpo sin vida

fue trasladado hasta la ciudad de Riohacha

Rescate en playa de La Guajira. Foto: Policía de La Guajira

“En momentos en que el señor Luis se encontraba bañándose en el mar fue arrastrado por la corriente, los familiares buscaron ayuda, pero fue demasiado tarde”, informó una fuente Policial de acuerdo a la información recibida por parte de uno de los hijos de la víctima identificado como Reider Luna.



El occiso era oriundo de Mosquera (Cundinamarca) y residía en el sector de Fontibón de la ciudad de Bogotá. Trabajaba como empaquetador y embalador en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Había llegado de paseo a La Guajira junto con su cónyuge y sus dos hijos.



La corriente arrastró su cuerpo hacia la desembocadura del río Palomino, en donde fue visto por personal de rescatistas de una empresa privada que se encontraban en la zona.



Se conoció por parte de las autoridades de Policía del corregimiento de Palomino, en zona rural del municipio de Dibulla, que una vez rescataron el cuerpo sin vida, los familiares decidieron trasladarlo por sus propios medios hasta la ciudad de Riohacha.

CTI no fue hasta el corregimiento de

Palomino por temas de seguridad nacional

Playas de La Guajira. Foto: Juan Uribe / CEET

Los actos de levantamiento de cuerpo no fueron realizados por personal del CTI, tras manifestar que no era posible trasladarse hasta el corregimiento de Palomino por temas de seguridad nacional.



El pasado 22 de julio un caleño murió ahogado en las playas de Palomino cuando disfrutaba de un baño en el mar en un horario restringido por las autoridades. Su cuerpo fue rescatado, horas después, en el sector del Cerro de los Muchachitos, en el Magdalena.



El turista fue identificado como Juan David Rondón Jiménez, de 36 años de edad, oriundo de la ciudad de Cali, quien era ingeniero electrónico y publicista de profesión.



Por el fuerte oleaje y las brisas que se registran, además de la falta de personal, el horario para el uso de las playas de Palomino se encuentra disponibles para los bañistas en el horario de 6:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a domingo, con el fin de que las autoridades puedan brindar seguridad, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 104 de 2020.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha