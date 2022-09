Con dolor y profunda tristeza, los comerciantes de diversos productos en las plazas de mercado La 21, La 28 y El Jardín, de Ibagué, recordaron a Víctor Avilez Mendoza, una de las tres víctimas del accidente de tránsito ocurrido en la vía Girardot-Ibagué, donde el contenedor de una tractomula cayó sobre una camioneta y la aplastó.



(Más información: Fatal accidente: familia que viajaba de Bogotá a Ibagué fue aplastada por camión)

Junto al comerciante, de 35 años, también murieron Sergio Andrés Bernal, al parecer conductor de la camioneta marca Chevrolet, y Andrea Katherine Montaño Tabio, una ingeniera de sistemas que viajaba como acompañante.

Víctor Aviléz era un emprendedor muy trabajador que sobresalía por su habilidad para comercializar productos en las plazas de mercado de Ibagué, donde gozaba del aprecio y cariño de todos

"Víctor Aviléz era un emprendedor muy trabajador que sobresalía por su habilidad para comercializar productos en las plazas de mercado de Ibagué, donde gozaba del aprecio y cariño de todos", afirmó Albeiro Mora, presidente de la Asociación de Comerciantes de las Plaza de Mercado del Tolima, Ascut.



Señaló que, durante años, Aviléz se dedicó a comercializar con guanábana, papaya, mango, piña, banano, verduras y todo tipo de productos de la canasta familiar.



"Lo recordamos como una persona bondadosa que extendía su mano para ayudar a las demás personas", dijo Mora, quien agregó que "Víctor había viajado a Cartagena con su familia para celebrar su cumpleaños número 35".



El comerciante, junto a su esposa y su niño de dos años, que milagrosamente salvaron sus vidas, se encontraban de vacaciones en Cartagena y habían llegado al aeropuerto El Dorado, de Bogotá, donde contrataron una camioneta para que los trasladara a su casa de Ibagué.



(Además: Indignante video: atacaron con sustancia corrosiva a joven que iba por la calle)



La esposa y el niño resultaron heridos y se recuperan de manera satisfactoria en el hospital del municipio de El Espinal, Tolima.



Otros allegados al comerciante señalaron: "No conocemos las causas del accidente pues no han sido precisadas, pero lo cierto es que el contenedor de la tractomula aplastó por completo la camioneta donde viajaba don Víctor Aviléz con su familia".



Otra de las víctimas es Andrea Katherine Montaño Tabio, quien laboraba desde hacía cuatro años como ingeniera de sistemas en las oficinas de la Dian, sucursal Ibagué.



De acuerdo con versiones de testigos de estos hechos, Montaño acompañaba en la camioneta a Sergio Andrés Bernal, de quien no se conoce mayores datos.

IBAGUÉ