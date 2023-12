Revelan nuevo video de boda fallida en Córdoba: 'Que tu papá siga decidiendo por ti'

La aparente boda fallida en Chinú, Córdoba, en la que una mujer le habría dicho que 'No' a su comprometido en plena ceremonia, sigue siendo tendencia en las redes sociales.



El video que registra el momento en el que Jessica Avilés, oriunda del municipio cordobés, le da el 'No' a Santiago Restrepo en la ceremonia se ha hecho viral en distintas plataformas.

En la grabación original, se percibe el instante en el que la supuesta notaria hace la lectura correspondiente.

La decisión de la novia sorprendió a los presentes. Foto: Captura de video

"Jessica, ¿es tu deseo, en tu sano y cabal juicio, contraer matrimonio civil por el trámite notarial con Santiago Restrepo Vega?", pregunta la notaria.



Acto seguido, conforme se ve en el metraje, el silencio se apodera del lugar. La joven, tras un corto suspiro, y mientras suena un piano de fondo, se toma sus segundos para responder.



“No sé, porque hubo inconvenientes precisamente hoy", dice.



Instantes después, la pareja se observa fijamente. Pasan unos segundos y la notaria suspende la ceremonia. Luego, un hombre, quien sería el padre del prometido, grita a lo lejos: "Listo, perfecto! Es lo mejor que pasó" (sic).



Según dijo la joven, la causa de su molestia se explica con la postura del papá de Restrepo frente a la relación y la boda. "El papá no está de acuerdo con esto. El papá de Santiago me mintió: Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá...".



"¿Pero usted se va a casar con el papá?", inquiere una mujer.



"Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí Si lo sé, no vengo", responde Avilés.



Finalmente, la boda se suspende y luego los allegados entran en una discusión por el pago de la vida. Sobre ese momento, que marca la 'marcha final', se conoció un video en las últimas horas.



En la grabación, el choque entre los allegados de ambas familias y un grito de fondo: "Que tu papá siga decidiendo por ti".



El video del enfrentamiento tras la suspensión de la boda en Chinú

Los invitaron decidieron contribuir para continuar con la fiesta. Foto: X @NidiaSerrano

Tras la suspensión del matrimonio, una allegada a la novia propone reunir fondos para pagar el evento, que no habría pagado el padre del prometido.

"Como no quieren pagar nada... si no van a pagar nada..., allá está una puerta y allá está la otra, porque como no quieren pagar nada... si no me soyo aquí", dice la mujer.



Luego, según se ve en una nueva grabación, todo indica que los primeros en irse del lugar fueron Santiago Restrepo y sus allegados.



En el video se ve el momento en el que se alejan del sitio donde se buscaba celebrar la unión, y donde, al parecer, al final quedaron algunos invitados de Jessica Avilés. Ahí llega el enfrentamiento entre los allegados de lado y lado.



El novio, según se alcanza a percibir a lo lejos, reacciona a los gritos de unas mujeres, aparentes amigas de López, con algunos gestos.



"Chao perratas", dice alguien que iba en el grupo del prometido.



"Chao, chao, bye. Que tu papá siga decidiendo por ti", le grita una mujer al hombre que pretendía casarse



"Porquería", responde un sujeto.



"Chao", cierra la mujer.

Tercer video. Así salió la familia del novio al que dejaron plantado en Chinú, luego que Jessica Avilez le dijera a la notaría que no se quería casar. Lis chulearon hasta el cansancio, luego que el ex suegro saliera con patanerías. pic.twitter.com/rZJMLYpw17 — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

