'No voy a arriesgar todo lo que tengo': lo que dijo la mujer de boda fallida en Chinú

Desde hace una semana ha estado rondando en redes sociales el vídeo de una boda fallida que habría ocurrido en Chinú, Córdoba, el 16 de diciembre de este año. En las grabaciones se observa el momento en el que la novia decide no casarse estando en el momento clave.



(Le puede interesar: Revelan nuevo video de boda fallida en Córdoba: 'Que tu papá siga decidiendo por ti').

No me quiero casar con él, yo no voy a arriesgar todo lo que tengo FACEBOOK

TWITTER

Entre internautas se estaba rumoreando que la escena que provocó todo tipo de comentarios, era actuada o falsa. Sin embargo, Mary Luz Díaz, la propietaria de la casa de eventos donde se llevó a cabo la boda, confirmó a EL TIEMPO que todo “es totalmente cierto”.



La pareja que protagonizó la polémica sería Jessica Avilés, quien es oriunda de Chinú, y Santiago Restrepo Vega, un hombre que nació en Bogotá. Según la organizadora, se trató de un evento pequeño para 70 personas, de los cuales "10 o 12 personas eran invitados de él y 60 de ella”, precisó la decoradora.



Tras decir en el 'no' en el altar, la organizadora se acercó a hablar con la novia, que, al parecer, se encontraba muy alterada.



"Ella me decía 'No me quiero casar con él, yo no voy a arriesgar todo lo que tengo por casarme con él. Si él no acepta mis hijos, no me voy a casar con él. No sé cómo me va ir bien con él. Yo no me voy a casar con una persona así'", recordó Mary Luz que le dijo la joven tras el momento.



(Le recomendamos: Los detalles desconocidos de boda fallida que se hizo viral por video en Chinú, Córdoba).

Se hizo viral un video de una boda fallida en Chinú, Córdoba. Cuando la notaria le preguntó a la novia Jesica Avilez que si se quería casar con Santiago Restrepo, esta dijo que no. El novio se negó a pagar la fiesta y les tocó hacer “vaca” a los amigos. pic.twitter.com/IjXVqX1x5q — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

Ella se quedó en la fiesta y se gozó el momento FACEBOOK

TWITTER

La organizadora de la boda, en entrevista con el medio Caracol Televisión, aseguró que Jessica estaba preocupada porque no se había dado la totalidad del pago del evento. "El padre del novio me había girado 2 millones de pesos antes, y me dijo que me daba el resto en la noche", narró.



Sin embargo, después de cancelar la ceremonia, fueron los familiares de la novia quienes habrían terminado de pagar lo faltante haciendo una 'vaca'.



"Todo el mundo sacó la plata de la lluvia de sobres. Ellos recogieron para terminar de pagarme", explicó la mujer, quien confirmó que la fiesta no se terminó rápidamente. Al parecer, el evento habría durado hasta las 12: 30 p. m en el centro de eventos villa linda en Chinú.



"Ella se quedó en la fiesta y se gozó el momento", compartió que la mujer se quedó con toda su familia después de que el novio fuera echado del lugar.



(Además: Matrimonio fallido en Chinú, Córdoba: invitados hicieron 'vaca' para pagar la fiesta).



El novio, identificado como Santiago Restrepo, dejó dos botellas de ron de la caja que su familia había llevado, según la organizadora las plantó en la mesa y dijo 'Tómeselas para que disfruten', a lo que la novia respondió 'Bien, es lo que vamos a hacer'.



La decoradora Mary Luz Díaz, quien tiene 20 años preparando bodas, banquetes, quinceañeros y demás eventos, asegura que es la primera vez que vive esta situación y espera que no se repita, aunque lo ha tomado con buen humor.



La novia, Jessica Avilés, ha decidido no hablar con los medios del duro momento.

Laura Nathalia Quintero.

Redacción Últimas Noticias.

Lea más noticias...