Bocacerrada, en Sucre, sí irá a las urnas pese a incumplimientos

Para ser escuchados ante el Consejo de Seguimiento Electoral, representantes de la comunidad de Bocacerrada, jurisdicción del municipio de San Onofre, departamento de Sucre, realizaron un extenso viaje en lanchas desde su terruño, para manifestar que sí van a participar del proceso electoral del 27 octubre, a pesar del atraso de la población.



Quieren ejercer su derecho al voto, aunque solo les hayan cumplido pocas promesas, de las prometidas.



Aseguran que les darán la oportunidad a los aspirantes de esta contienda electoral, de escucharles sus propuestas y que esperan que lleguen a su población a conocer de primera mano sus necesidades.

Precisaron que les urge la canalización de Caño Rico, que está sedimentado y que además les preocupa la erosión costera.



Winston Castro Robles, presidente de la junta de acción comunal de Bocacerrada, expresó que quieren darle un voto de confianza a la clase política, pero aclara que el pueblo está a la espera de que les cumplan los compromisos asumidos.



Por su parte, Carlos Guerra Sierra, secretario de Gobierno departamental, indicó que en San Onofre, se llevará a cabo un consejo de seguimiento electoral para profundizar temas de logística y seguridad del municipio, a fin de poder garantizar normalidad en esta jornada democrática.

En la mesa se trataron otros temas en especial la situación de Boca Cerrada y la de riesgo de varias localidades, la trashumancia electoral, la inscripción de cédulas y de candidatos y la falta de asistencia de representantes de partidos políticos a las convocatorias.



“Se revisaron todos los temas logísticos, de seguridad y de atención a los municipios donde hay situaciones especiales para seguir trabajando de manera conjunta y darle solución. Sin embargo, en el departamento no hay poblaciones con un riesgo alto”, anotó Guerra Sierra.



Hizo también, un llamado a los alcaldes para que respondan con la logística del proceso electoral.



Por su parte, el delegado de la Registraduría Nacional en Sucre, Luis Orlando Anaya, dijo que la entidad garantizará el traslado de los elementos y toda la logística para que los ciudadanos de Boca Cerrada, puedan ejercer su libre derecho al voto.



También dijo estar preocupado porque los alcaldes aún no han apropiado los recursos económicos para apoyar la logística de este proceso electoral en el departamento de Sucre.



Cabe destacar que los habitantes de Bocacerrada, no ejercieron su derecho al voto en las legislativas de 2018, y pusieron resistencia para la instalación de la urna durante la segunda vuelta de las presidenciales, debido al abandono en que se encuentra sumida esta población costera del municipio de San Onofre.





Luz Victoria Martínez

Especial Para. EL TIEMPO

Sincelejo