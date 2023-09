Indígenas wayú bloquean cinco puntos de La Guajira impidiendo la movilidad del transporte terrestre en oposición al traslado masivo de 50 policías wayús con destino a los departamentos del Cauca y el Guaviare. También reclaman el derecho a ser consultados en un proyecto de energía.



Los bloqueos se registran en la vía Riohacha – Maicao, a la altura de la entrada a Mayapo, en el peaje de Alto Pino y en el sector de Cuatro vías. También, en la vía alterna que de Riohacha comunica con la población de San Antonio de Pancho, en zona rural de Manaure, en la vía Riohacha – La Florida y en la carretera Riohacha – Palomino a la altura de Puente Guerrero.



Autoridades tradicionales aseguran

que policías serán enviados a zonas de conflicto

Bloqueos en la Guajira Foto: Policía Nacional

Rechazamos estos traslados masivos de los wayú para las zonas de conflicto armado porque esa guerra no es de nosotros FACEBOOK

Piden la revocatoria de las resoluciones que ordenan el traslado de 50 policías, las cuales consideran que son un castigo, como el caso de una mujer con seis meses de embarazo de alto riesgo y de otros militares con más de 25 condecoraciones.



Las Autoridades Tradicionales aseguran que serán enviados a zonas de conflicto y no van a permitir que esto suceda, ante el temor que sean asesinados ante los hostigamientos que se vienen registrando por grupos al margen de la ley en las estaciones de Policía.



Temen que pase lo ocurrido en el mes de marzo, tras la muerte de cuatro soldados wayús en un atentado del ELN en el Catatumbo.

Policías Guajiras Foto: Policía Nacional

están convocando a nuestros Policías para subirse a un avión y ser trasladados inmediatamente a la zona de conflicto FACEBOOK

“Fueron cuatro parientes cercanos a nosotros, por lo que ya sabemos el dolor de nuestras familias, por eso hoy están las madres, tías y abuelos protestando”, sostuvo Reginaldo Ceballos, uno de los voceros de la protesta.



Explica que antes de irse a las vías de hecho adelantaron gestiones con la senadora wayú Martha Peralta, para que fuera la portavoz de esta situación ante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en especial del ministro de Justicia y ante el director general de la Policía Nacional.



“La cita la obtuvimos para el día jueves en Bogotá, ya teníamos todo listo, tiquetes comprados y todo, pero, resulta que esto se adelantó y hoy están convocando a nuestros Policías para subirse a un avión y ser trasladados inmediatamente a la zona de conflicto, por lo que nos vimos en la necesidad de bloquear las vías, sino vamos a detener el tren del Cerrejón”, sentenció el líder indígena.

Más bloqueos se registra a la altura del kilómetro 41 muy cerca al peaje de Alto Pino en la vía Riohacha – Maicao

Sostiene que no es un problema menor, ya que el caso tiene que ver con la familia y varios fueron vinculados en una escuela propia que funciona en Uribia y que tiene un enfoque diferencial para fortalecer a la Policía y para que la comunidad se viera reflejada con la incorporación de sus miembros que hablan la lengua wayuunaiki para poder solucionar sus problemas.



“Rechazamos estos traslados masivos de los wayú para las zonas de conflicto armado porque esa guerra no es de nosotros, esa guerra no nos corresponde, somos de un territorio de paz y somos gente de paz, por eso los palabreros representan en nuestra cultura ese dialogo cercano a la comunidad en la resolución de conflictos”, sostuvo Ceballos.



Sobre esta situación el comando de Policía Guajira, no ha querido pronunciarse hasta el momento.

Otro de los bloqueos se registra a la altura del kilómetro 41 muy cerca al peaje de Alto Pino en la vía Riohacha – Maicao, en la que habitantes de una comunidad reclaman la consulta previa por afectaciones directas tras las construcciones de unas torres de energía de la empresa Elecnorte.



Piden la presencia del director Nacional de Consulta Previa y de varios organismos nacionales como garantes.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha