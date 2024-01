Atención: bloqueada la vía de Cúcuta a la Costa por paro de cultivadores de cebolla

Los cultivadores de cebolla roja en la región de El Catatumbo, en Norte de Santander, protestan desde altas horas de la mañana de este miércoles 31 de enero por la falta de garantías a la producción de sus productos locales.



La comunidad reclama que la ardua situación económica y el contrabando que entra al país hace imposible poder generar ingresos para subsistir.



Por esto, decidieron bloquear la carretera que une a Cúcuta y Ocaña con la Costa Atlántica. El paro se concentra específicamente en el corregimiento de La Curva, en el sector de Playa de Belén y en Aguas Claras, vía al Catatumbo.



Según la comunidad, el bajo precio de venta de la cebolla roja ha generado graves afectaciones en su sustento.



Esto se debe a que, según señalan, actualmente está ingresando al país contrabando ilegal de este producto a un menor precio. Según reclaman, la cebolla roja estaría llegando desde Perú.



Esta situación estaría afectando a miles de familias cultivadoras y comercializadoras de cebolla roja en la región de El Catatumbo y Norte de Santander.

Entre las solicitudes que hacen los cebolleros está que el Gobierno Nacional elabore estrategias para garantizar la venda y comercialización de la cebolla roja que se produce localmente en estos territorios, así como luchar contra los mercados ilegales extranjeros que, con los bajos precios, no dan margen a la competencia justa de los campesinos de El Catatumbo.



Además, el comercio ilegal también representa un riesgo latente para los consumidores, debido a que al no estar regularizado por las entidades gubernamentales y de control, no cumple con las normas sanitarias exigidas para su comercialización, lo cual podría ser un causante de proliferación de enfermedades entre los colombianos que adquieran estos productos.

Estas inconformidades ya habían sido anunciadas por los campesinos de El Catatumbo a inicios del año 2024, los cuales advertían una posible movilización en las próximas semanas.



Santiago Andrés Venera Salazar

Redacción NACIÓN

EL TIEMPO