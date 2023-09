Son reiterados los bloqueos en la zona industrial de Cartagena. En ocasiones se da por trabajadores de las empresas ubicadas en ese sector y otras por las comunidades que exigen contrato de mano de obra local.



El más reciente bloqueos se dio la mañana de este miércoles 6 de septiembre, donde un grupo de personas se tomaron la vía principal de Mamonal y la variante Mamonal impidiendo el libre tránsito de vehículos, durante varias horas de la mañana.

Frente a estos hechos, desde la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) Seccional Bolívar, manifestamos el rechazo al uso de estas vías de hecho que a su juicio afectan derechos fundamentales de los habitantes de la zona y a sus trabajadores.



“Hacemos un llamado contundente a las autoridades locales para salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos, empleados y empresas de la Zona Industrial de Mamonal. Se debe garantizar la seguridad y el bienestar de todos los habitantes, incluyendo al sector productivo, y no permitir que este tipo de hechos continúen perjudicando la calidad de vida de las personas y el desarrollo de la ciudad y el país”, manifestó el gremio a través de un comunicado.



La agremiación de industriales asegura entender las necesidades que hay en las comunidades ubicadas en inmediaciones al sector, “como ciudad no podemos permitir que unos pocos, representando intereses particulares, desvirtúen el sentido y las formas de la legítima protesta, afectando derechos fundamentales de toda una ciudadanía que necesita desplazarse libremente por las vías para acceder a bienes y servicios básicos”.

Las manifestacione so bloqueos son constantes Foto: Cortesía

Para la Andi, el accionar de trabajadores y de la comunidad “son sistemáticos” y revelan el alto número de bloqueos registrados en lo que va del año.



“De enero a julio se han presentado 31 afectaciones y entre el día de ayer y hoy con corte a las 11:00 a.m., han sido cerca de 11 horas en las que los ciudadanos y las empresas se han visto perjudicadas. Solo hoy miércoles 6 de septiembre, en promedio, se han perdido cerca de 1.200 citas en los terminales portuarios de Mamonal, con lo que mucha de la carga de exportación tuvo retrasos o no pudo salir del país”, expresa con preocupación la asociación.



A estas cifras se suman los trabajadores que no pudieron acceder a sus trabajos, salir a tiempo de sus turnos o el riesgo que ha implicado tener las únicas vías de acceso a esta zona, bloqueadas y sin posibilidad de ingreso de organismos de socorro como ambulancias o carro de bomberos si se llegara a presentar alguna emergencia.

Sobre el llamado de los residentes respecto a la contratación de mano de obra local de la comunidad de este sector, la Andi asegura que se mantienen diálogos con presidentes de las juntas de acción comunal de la Zona Industrial de Mamonal y además hace parte de la Comisión Regional Departamental de Concertación de Políticas Salariales y Laborales del Departamento de Bolívar.



La ANDI asegura que en conjunto con funcionarios del Ministerio del Trabajo y representantes de los empleados, han abordado los temas relacionados con condiciones laborales, “las diferencias se han manejada bajo los parámetros definidos por el Ministerio del Trabajo”.



Finalmente indican que tienen voluntad de seguir construyendo mejores condiciones de empleo y desarrollo, “siempre apoyaremos los mecanismos de diálogo institucional en el pleno cumplimiento de la ley, por lo que animamos a que cualquier diferencia se plantee y debata en estos escenarios que permiten que las partes dialoguen de forma no confrontacional”.