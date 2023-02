Una persona herida, un carro averiado y miles de pesos en pérdidas en el sector comercial son algunas de las consecuencias que deja una semana de bloqueos en vías de La Guajira por la falta de transporte y alimentación escolar, tras el regreso a clases.



El jueves, en confusos hechos, resultó herido a bala Luis Alberto Daza Pontón, en medio del bloqueo que duró 24 horas y se registraba en la vía Riohacha – Maicao, a la altura de la entrada a Mayapo.



Este viernes se mantiene protesta

realizada por autoridades indígenas

Daza, 36 años, de ocupación conductor, habría sido sorprendido por su atacante. Se encuentra en estado crítico y fue sometido a una de las dos intervenciones quirúrgicas que deberán realizarle debido a la complejidad de las heridas.



En este punto, la protesta se levantó en horas de la noche y era protagonizada por las autoridades indígenas y padres de familia de 21 centros etnoeducativos de Riohacha, que exigían garantías del servicio de transporte, el cual aún no ha sido adjudicado.



Asimismo, la ampliación de la contratación del personal administrativo y del Plan de Alimentación Escolar (PAE), las cuales están por ocho y cuatro meses respectivamente.



Este viernes se mantiene la protesta de autoridades indígenas y padres de familia del sur de La Guajira y se encuentra instalada en la vía Cuestecitas - Hatonuevo, en el sector conocido como La Crítica.



Los manifestantes aseguran que no levantarán hasta tanto no se defina una fecha de reunión en la que participen funcionarios del Gobierno Nacional y departamental.

Está contratado el transporte

escolar pero no cumple normas

Es de señalar que la gobernación de La Guajira contrató desde diciembre el servicio de transporte escolar con la unión temporal Costa Caribe, por cerca de 19 mil millones de pesos, para la prestación del servicio en 12 municipios no certificados a cerca de 8 mil estudiantes.



Sin embargo, este no se ha podido prestar porque según la ley una parte de los carros y busetas deben pertenecer a la población del área de influencia para fomentar el desarrollo económico y la contratación de mano de obra local.



El problema radica en que las comunidades indígenas presentaron camionetas y busetas que en su mayoría, no cumplen con lo establecido por el ministerio de Transporte en la resolución 3018 de 2017, que define el transporte escolar étnico, de minorías raciales y culturales.



El artículo 27 de esta resolución establece como medida de transición que los modelos 1999 a 2005 deberán ser cambiados por modelo 2009 o posterior a más tardar el primero de enero de 2023.



El problema es que al parecer se percataron de esa situación a una semana de iniciar el año escolar, por lo que las comunidades alegan que por la pandemia no han podido renovar sus vehículos y ya realizaron gastos de Soat, pólizas y tecnomecánica.



“Luego de que se hacen una revisiones tecno mecánicas a todos los vehículos sale el secretario diciendo que esos vehículos ya no cumplen con los requisitos para prestar el servicio en nuestra comunidad”, indicó José Ángel Epiayu, uno de los voceros.



La contratista está en disposición de prestar el servicio con vehículos de afuera, pero las comunidades se oponen por lo que el gobierno Departamental buscaba una salida conjunta con el ministerio de Transporte para resolver esta problemática, que es la más álgida.



Una de ellas es la solicitud de prórroga de la resolución, la cual deberá ser definida con el viceministro de transporte, los alcaldes y los actores del paro el próximo lunes.

Vehículos averiados y afectaciones económicas

Los bloqueos afectan a gran parte de la población guajira que vive de la economía informal, del llamado rebusque diario.



“Necesitamos que se acabe la incertidumbre administrativa que permita de una vez por todas tener un dialogo certero desde las institución, que cada alcaldía asuma su competencia, porque no podemos permitir que cada quien este manifestando su inconformismo bloqueando las carreteras y perjudicando a todo un departamento”, señaló el líder Jarlen Garrido.



Por su parte, Ramiro Núñez, denunció el caso de un compañero de trabajo que trató de pasar minutos antes de que se realizara el cierre de la Riohacha – Cuestecitas y la reacción de los protestantes fue lanzarle palos y objetos contundentes que terminaron destrozándole los vidrios y las llantas del vehículo.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha