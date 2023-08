Tres días de bloqueos se registran las carreteras nacionales de La Guajira, una de ellas conecta con el departamento del Cesar, lo que ha generado traumas en la movilidad de cientos de personas y pérdidas de dinero a los transportistas.



Uno de los bloqueos se registra en la vía Riohacha – Maicao, a la entrada de la vía al corregimiento de Mayapo y otro se sitúa en el sur de La Guajira, en la vía Barrancas – Fonseca, en ambos puntos los reclamos están relacionados con la alimentación escolar, transporte escolar y la contratación de docentes.



(Además: Carretera Tolú - Coveñas (Sucre)tendrá un nuevo peaje)

Lo que estamos pidiendo es que nombren docentes o que nos hagan los contratos, porque ya estamos en agosto y estamos trabajando sin contrato FACEBOOK

TWITTER

En el primero, piden la presencia de la gobernadora designada de La Guajira, Diala Wilches, para que se defina la contratación y el nombramiento de unos 23 los docentes del Centro Etnoeducativo Ricardo Gómez Mengual.



Rosalba Cotes, docente del Centro Etnoeducativo, asegura que ninguna autoridad se ha hecho presente en el lugar desde que decidieron bloquear la vía a Mayapo.



“Lo que estamos pidiendo es que nombren docentes o que nos hagan los contratos, porque ya estamos en agosto y estamos trabajando sin contrato. Además los estudiantes no están recibiendo el PAE en un cien por ciento”, aseguró.



(También: Cartagena: descartan construcción de una marina en el muelle de la Bodeguita)



En la vía Barrancas - Fonseca, según los protestantes solo está habilitado un corredor humanitario para personas que se desplacen para trámites de servicios médicos. Sin embargo, se conoció un vídeo grabado por el conductor una ambulancia transitando por una trocha para trasladar a un paciente de urgencias, en el que indica “aquí no hay ley, nos toca trocha para poder sobrevivir y ayudar a la gente del hospital, el paro no deja pasar ni ambulancia”.



Sobre estos bloqueos la gobernadora de La Guajira, quien se encontraba en Bogotá, asegura que a su regreso se reintegró al Puesto de Mando Unificado para conocer las exigencias de la comunidad, pero que existe un componente que debe ser analizado y tiene que ser definido por el ministerio de Educación Nacional.



“Hoy tendremos que definir acciones para poder levantar estos bloqueos”, anunció la mandataria de los guajiros.

Facebook Twitter Linkedin

Bloqueos en La Guajira. Foto: Archivo particular

Debemos garantizarle el derecho a todos los guajiros y nuestra gran preocupación es que se garantice el derecho a la protesta bajo mesas de diálogos FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, señaló que el departamento siempre priorizará las mesas de diálogo antes de cualquier asunto que los manifestantes quieran propender en las vías de hecho, toda vez que se están afectando muchos derechos de la ciudadanía.



“Debemos garantizarle el derecho a todos los guajiros y nuestra gran preocupación es que se garantice el derecho a la protesta bajo mesas de diálogos, pero que estas generen consecuencias positivas como el levantamiento del bloqueo, porque el departamento ha dado y ha manifestado todas las herramientas que tienen para poder generar tranquilidad en el sector”, indicó Wilches.



(Vale la pena leer: En Puerto Rico, Meta, siguen en alerta ante eventual presencia de explosivos)



Explicó que la herramienta que se tiene es en el caso contractual, que tiene unas reglas bajo el término de garantías y que garantiza una adición al contrato que hoy tienen los docentes para poder generar tranquilidad hasta que termine el año.



La mandataria espera que este miércoles, se puedan conjurar ambos bloqueos.

Pérdidas y alza de pasajes

Se quiebra el comercio porque no hay forma de transporte para traer los productos y se corre el riesgo que se dañen FACEBOOK

TWITTER

Los bloqueos no solo causan problemas de movilidad en las vías, también generan alza en los pasajes, debido a que se deben tomar vías alternas o realizar trasbordos para poder desplazarse de un lugar a otro.



En el caso de la vía Riohacha – Maicao los pasajeros deben pagar hasta 35 mil pesos un trayecto que oscila normalmente entre los 20 y 25 mil pesos en transporte intermunicipal.



Los comerciantes han indicado que les generan pérdidas ya que el suministro de productos no está llegando a su destino y comienza a generar desabastecimiento y un incremento en los mismos, piden a los manifestantes buscar diálogos de otra manera.



(Vale la pena leer: Alerta: timadores se hacen pasar como funcionarios del ICBF en Valledupar)



“Se quiebra el comercio porque no hay forma de transporte para traer los productos y se corre el riesgo que se dañen”, sostiene María Vergara, una comerciante de Riohacha.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha