Los presuntos mineros de Antioquia continúan con el bloqueo en diferentes puntos de Córdoba y hay una tensa calma en jurisdicción del municipio de La Apartada, donde la comunidad impidió una marcha por sus calles.



En este municipio, la Policía Nacional impidió un enfrentamiento entre más de 2.000 habitantes de La Apartada quienes exigieron a los protestantes desbloquear la zona y permitir la actividad del comercio.



La Policía Nacional, a través del coronel John Suárez, comandante de la Policía en Córdoba informó que la comunidad se había cansado de la protesta en su jurisdicción señalando que La Apartada no tiene nada que ver con la minería.



El presunto minero paro sería orquestado por una banda criminal, según Gobernador de Antioquia

Comunidad de la Apartada rechaza el presunto paro minero. Foto: Policía Nacional

Hay que aclarar que no es un paro minero. Es un paro orquestado por el Clan del Golfo, una organización criminal, de las más poderosas del país FACEBOOK

En diálogo con EL TIEMPO, Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, adjudicó al 'clan del Golfo' la parálisis en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, y recordó que Gobierno sí combate la minería ilegal.



En La Apartada, el comercio se ha visto afectado, al igual que la vida en general de sus pobladores, además del desabastecimiento de alimentos y otros insumos que son de primera necesidad en la región.



“La situación no fue fácil de manejar, la Policía intervino para que no se generara un choque entre los mineros y la comunidad de La Apartada quienes pretendían despejar la vía a la fuerza”, indicó el coronel John Suárez, comandante de la Policía en Córdoba.



Después de una mesa de diálogo con la participación de la Defensoría del Pueblo se acordó que el comercio de La Apartada se reactivará y se permitirá el paso de las comisiones humanitarias.

Trabajadores de la empresa Cerromatoso, que permanecían encerrados por protestas, salieron

El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Foto: Jaiver Nieto

Se mantiene este corredores humanitarios para garantizar la alimentación y la entrega de medicamentos, entre otras necesidades de las comunidades FACEBOOK

La Gobernación de Córdoba en compañía de la Policía del Departamento, la Defensoría del Pueblo y la Personería de La Apartada lideraron un Consejo de Seguridad en el municipio de La Apartada, con el objetivo de controlar la situación de orden público.



En el Consejo de Seguridad se analizó además el bloqueo que permanece en cuatro puntos de Córdoba y en especial en Puerto Libertador, donde los trabajadores de la empresa Cerromatoso permanecían encerrados por las protestas.



La comisión logró mantener el corredor humanitario, garantizar el abastecimiento de las comunidades y permitir también que los empleados de la empresa Cerromatoso pudieran salir.



“Se mantiene este corredores humanitarios para garantizar la alimentación y la entrega de medicamentos, entre otras necesidades de las comunidades”, dijo Jairo Baquero, secretario del interior de Córdoba.



El llamado de la Gobernación a manifestantes y pobladores es a mantener la calma y tranquilidad para no caer en enfrentamientos violentos.



Voceros indicaron que por lo pronto se mantienen los bloqueos en los municipios de San José de Uré, Montelíbano, Puerto Libertador y La Apartada y esperan buenos resultados de la comisión del Gobierno Nacional que se reúne con representantes de los presuntos mineros en el Bajo Cauca Antioqueño.



"Hay que aclarar que no es un paro minero. Es un paro orquestado por el Clan del Golfo, una organización criminal, de las más poderosas del país", le había dicho el Gobernador de Antioquía a EL TIEMPO sobre esta situción, sobre la cual fue más allá: "El país debe saber la dimensión de este grupo delincuencial. Su poder es devastador, incluso puede ser más poderoso que Pablo Escobar Gaviria".





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo