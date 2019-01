Comunidades indígenas mantienen bloqueo entre vía de Meta a Vichada

Continúa el bloqueo de la vía a Puerto Carreño, pese al anuncio de los gobernadores de Meta y Vichada y de los alcaldes de Puerto Gaitán y Santa Rosalía, del pasado sábado 26 de enero, del acuerdo que suscribieron con las comunidades indígenas del pueblo sáliba, que habitan en el resguardo Corozal Tapaojo, de dar vía libre al paso de vehículos en un sector bloqueado desde hace cerca de dos años.

La denuncia la hizo la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquia (Asorinoquia) que, en un comunicado, señala que "al día siguiente de suscrito el acuerdo se continuaron realizando los cobros ilegales a los transportadores para permitirles el paso por parte de dos comunidades indígenas".



“Para completar la gravedad de la situación, la vía alterna que se había logrado habilitar con un planchón fijo que hacía las veces de puente sobre el río Tomo, también fue bloqueada por uno de los propietarios del predio donde está el puente”, agrega Asorinoquia.



La líder de la comunidad Corozal Tapaojo, Mercedez Coroz, sostiene que efectivamente en la reunión celebrada en Santa Rosalía (Vichada), del pasado sábado, se hizo un acuerdo con los mandatarios territoriales de adelantar proyectos productivos agrícolas y de ganadería por 300 millones de pesos en ese resguardo, así como el mantenimiento permanente del trayecto vial.

Aspecto de la reunión de las de autoridades con comunidades indígenas para desbloquear vía a Vichada. Foto: Cortesía Gobernación del Meta

No obstante, la comunidad dijo que “seguía sosteniendo la vara hasta que no se cumplieran los compromisos adquiridos porque en el Meta hay una mesa de concertación con los pueblos indígenas donde se hacen acuerdos de todas las actividades y hasta el momento no se ha cumplido con unas inversiones del año 2016 y todo se va en conversaciones y no se cumplen los compromisos”.



La líder indígena expresó que a esa región “entran muchas empresas y necesitamos hacer un acuerdo de compensación porque les están botando el tierrero a los habitantes que viven a la orilla de la carretera y viene a explotar la región, sacan su dinero y cuando no hay más se van”.

NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1